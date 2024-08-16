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Санврачи обратились к казахстанцам из-за эпидемии оспы обезьян

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Пробирки с анализами на фоне надписи
Пробирка. Иллюстративное фото: Nikos Pekiaridis/NurPhoto via Getty Images

В Казахстане ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян не зарегистрировано, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано.

"Приняты профилактические меры для недопущения завоза данной инфекции на территорию республики. На санитарно-карантинных пунктах проводятся мероприятия по предупреждению завоза на госграницу больного с подозрением на особо опасные заболевания", - сообщили в комитете.

Как рассказали санврачи, за последние 6 месяцев количество ежемесячно регистрируемых случаев в мире снизилось по сравнению с пиком в 30 721 случай в 2022 году.

По данным комитета, важно вовремя заметить симптомы оспы обезьян. Инкубационный период может длиться от 5 до 21 дня. Лихорадочная стадия обычно длится от 1 до 3 дней и включает в себя лихорадку, головную боль, сыпь, боль в горле, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов.

В комитете обратились к выезжающим в эндемичные страны туристам с рекомендациями:

  1. избегать контакта с больными людьми и инфицированными животными. Обезьяны, крысы, белки и другие животные могут быть носителями вируса;
  2. использовать средства защиты при работе с животными, особенно в лабораторных условиях. При уходе за ними важно использовать защитную одежду, перчатки и маски;
  3. соблюдать гигиену, мытье рук с мылом и использованием дезинфицирующих средств помогут снизить риски заболевания;
  4. при появлении таких симптомов как сыпь, высокая температура, головная боль и усталость, нужно обращаться к врачу.

Накануне стало известно, что первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, зафиксировали в Швеции. Об этом сообщили в агентстве общественного здравоохранения страны.

Напомним, летом 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в субботу, 23 июля, объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Сообщалось, что власти России передали нескольким странам СНГ, в том числе и Казахстану, наборы тест-систем, с помощью которых в лабораториях можно будет определить оспу обезьян у человека.

Тогда же в казахстанском Минздраве оценили риски распространения оспы обезьян в стране и дали свои рекомендации касательно вакцинации. Мы также рассказывали, что собой представляет вирус оспы обезьян и чем он опасен.

Недавно ВОЗ решила срочно созвать комитет по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.

Сегодня стало известно о том, что гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2149651-sanvrachi-obratilis-k-kazahstancam-iz-za-ospy-obezyan/

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