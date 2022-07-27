Риски распространения оспы обезьян в Казахстане оценили в Минздраве

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Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК оценила вероятность начала вспышки оспы обезьян в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главсанврача, к этому часу оспа обезьян выявлена в 82 странах мира. Всего же по миру зарегистрировано уже более 17 тыс. случаев заражения.

При этом она упомянула, что гендиректор ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Следует отметить, что, согласно заявлению руководителя ВОЗ, у каждой страны есть свой риск распространения данной инфекции, и на сегодня к странам высокого риска относятся европейские страны.

Все остальные страны относятся к умеренной или низкой группе по риску распространения данной инфекции. Казахстан относится к стране с более низким риском распространения оспы обезьян", – отметила она.

При этом спикер напомнила, что до 1980 года люди получали вакцину против вируса натуральной оспы. А этот вирус, по словам Есмагамбетовой, близкородственен по отношению к вирусу оспы обезьян.

"По данным ученых, все те, кто получил вакцину против натуральной оспы, считаются защищенными от оспы обезьян. Если даже возникнет заболевание оспой обезьян, у вакцинированных от натуральной оспы болезнь будет протекать легче", – заверила главный санврач.

Что касается вакцинации всего населения от оспы обезьян, то тут, по словам Есмагамбетовой, существуют четкие рекомендации ВОЗ.

В них сказано, что всем вакцинироваться не нужно, потому что инфекция передается при очень тесном физическом контакте и быстро в обществе не распространяется.

"Можно вакцинировать тех, кто находится в близком контакте – это домашние "контактные" с больными оспой обезьян, а также медработники, которые оказывают медпомощь больным этим вирусом", – резюмировала Есмагамбетова.

Ранее стало известно, что Россия передала Казахстану тест-системы для выявления оспы обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1980467-riski-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-kazahstane-otsenili-v-minzdrave/