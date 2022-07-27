Россия передала Казахстану тест-системы для выявления оспы обезьян

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Власти России передали нескольким странам СНГ, в том числе и Казахстану, наборы тест-систем, с помощью которых в лабораториях можно будет определить оспу обезьян у человека.

Как пишет РИА Новости, наборы тест-системы для выявления оспы обезьян от Роспотребнадзора получили Казахстан, Армения, Узбекистан и Туркменистан.

Указывается, что все было произведено в российском государственном научном центре "Вектор". Благодаря этому провериться на наличие оспы обезьян на сегодняшний день можно уже по всей России.

Помимо этого сообщается, что специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, во время которых расскажут о методах лабораторной диагностики оспы обезьян.

Напомним, что на днях ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян в мире чрезвычайной ситуацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1980427-rossiya-peredala-kazahstanu-test-sistemy-na-ospu-obezyan/