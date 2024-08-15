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Эзотерика

Швеция стала первой страной вне Африки, где выявили оспу обезьян

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Исследования проводят в лаборатории
Лаборатория. Иллюстративное фото: Maskot/Getty Images

Первый случай заражения оспой обезьян, выявленный за пределами Африки, зафиксировали в Швеции. Об этом сообщили в агентстве общественного здравоохранения страны.

Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили эту болезнь, пишет РИА Новости.

"У человека, обратившегося за медицинской помощью в регионе Стокгольм, была диагностирована оспа, вызванная разновидностью вируса clade I (оспа обезьян - прим. ред.)", - сообщили в агентстве.

Подчеркивается, что заражение произошло во время пребывания в той части Африки, где продолжается распространение оспы обезьян.

Напомним, летом 2022 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в субботу, 23 июля, объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Сообщалось, что власти России передали нескольким странам СНГ, в том числе и Казахстану, наборы тест-систем, с помощью которых в лабораториях можно будет определить оспу обезьян у человека.

Тогда же в казахстанском Минздраве оценили риски распространения оспы обезьян в стране и дали свои рекомендации касательно вакцинации. Мы также рассказывали, что собой представляет вирус оспы обезьян и чем он опасен.

Недавно ВОЗ решила срочно созвать комитет по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.

Сегодня стало известно о том, что гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2149551-shveciya-stala-pervoy-stranoy-vne-afriki-gde-vyyavili-ospu-obezyan/

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