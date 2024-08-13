Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Столько здоровья потерял": казахстанец 12 лет жил с зажимом в 20 сантиметров в животе (видео)

Опубликовано:

Бектур Токмагамбетов
Бектур Токмагамбетов. Кадр из видео: "31 канал"

Житель Шахтинска 12 лет носил в животе хирургический инструмент, забытый врачами во время операции, сообщает "31 канал". Мужчина рассказал, что наказания никто так и не понес.

Бектуру Токмагамбетову в 2003 году сделали операцию по удалению желчного пузыря. После он чувствовал себя плохо, врачи сделали повторную операцию. Извлекли оставленный в животе тампон. Но мужчина промучился еще 12 лет. Обошел множество врачей, семья влезла в долги. И лишь спустя 12 лет выяснили, что в животе у Бектура остался еще и металлический зажим длиной 20 см.

"Операцию 5 часов делали, потому что там был клубок, в этом клубке кишок зажим остался. Он опустился до такой степени, развязывали там все, и Ким Сергей, кажется, фамилия его, хирург очень хороший, опытный, он там половину этих кишок убрал", - рассказала супруга мужчины Машау Токмагамбетова.

За эти 12 лет у Бектура Токмагамбетова возникли проблемы с пищеварительной системой, сердцем, он живет благодаря кардиостимулятору, появился сахарный диабет.

При этом уголовное дело закрыли, хотя экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью. Токмагамбетовы подали в суд. К этому времени хирург уже уволился.

Суд обязал больницу выплатить пациенту 2 миллиона. 2 года Бектур получал по 100 тысяч тенге в месяц. Супруги говорят, что это не покрыло даже затраты на лечение.

"Компенсация морального вреда, она не разделяется на годы. Она выплачивается единовременно в денежной сумме, и эта компенсация в размере 2 млн тенге, она была определена с учетом нравственных страданий потерпевшего", - объяснила судья-координатор Казыбекбийского районного суда № 2 Динара Тегжанова.

Сообщается, что 7 лет супруги пишут во все инстанции и просят пересмотреть дело. Лишь в прошлом году они рассчитались с долгами.

Председатель Верховного суда выносил представление о пересмотре, но кассационная инстанция не нашла оснований. С ними на онлайн-связь выходил даже премьер-министр и предложил помощь лекарствами и санаторно-курортным лечением.

"Сколько времени, 12 лет ходил. Обидно, что никто внимания не обращал. Сколько потерял здоровья, сколько на лекарства ушло. И даже со стороны медицины даже извинений не было", - сказал сам Бекнур Токмагамбетов.

По данным телеканала, в управлении здравоохранения отказались от комментариев, так как есть решение суда, и Токмагамбетовы не согласны именно с этим решением. А хирург, оставивший зажим в животе, уже умер.

Ранее резонанс вызвало видео, на котором 73-летнему пенсионеру пришлось нести жену в клинику на спине.

"Моя жена сломала ногу, передвигается в инвалидном кресле два месяца. Ей тоже 73 года, как и мне. Мне пришлось на себе ее поднимать. А лестница очень высокая", - пожаловался мужчина.

Также сообщалось, что одного из руководителей карагандинской поликлиники могут уволить после публикации видео, на кадрах которого пациент лежит рядом с запасным колесом и другими запчастями.

До этого мы писали, что в Акмолинской области родственники роженицы, потерявшей ребенка на 38 неделе беременности, винят в халатности врачей.

До этого Минздрав сообщил об усилении контроля за коррупцией в медицине и просил казахстанцев в случае выявления каких-либо нарушений сразу звонить на номер 1414.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2148204-stolko-zdorovya-poteryal-kazahstanec-12-let-nosil-v-zhivote-zazhim-dlinoy-20-santimetrov-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie