"Столько здоровья потерял": казахстанец 12 лет жил с зажимом в 20 сантиметров в животе (видео)

Житель Шахтинска 12 лет носил в животе хирургический инструмент, забытый врачами во время операции, сообщает "31 канал". Мужчина рассказал, что наказания никто так и не понес.

Бектуру Токмагамбетову в 2003 году сделали операцию по удалению желчного пузыря. После он чувствовал себя плохо, врачи сделали повторную операцию. Извлекли оставленный в животе тампон. Но мужчина промучился еще 12 лет. Обошел множество врачей, семья влезла в долги. И лишь спустя 12 лет выяснили, что в животе у Бектура остался еще и металлический зажим длиной 20 см.

"Операцию 5 часов делали, потому что там был клубок, в этом клубке кишок зажим остался. Он опустился до такой степени, развязывали там все, и Ким Сергей, кажется, фамилия его, хирург очень хороший, опытный, он там половину этих кишок убрал", - рассказала супруга мужчины Машау Токмагамбетова.

За эти 12 лет у Бектура Токмагамбетова возникли проблемы с пищеварительной системой, сердцем, он живет благодаря кардиостимулятору, появился сахарный диабет.

При этом уголовное дело закрыли, хотя экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью. Токмагамбетовы подали в суд. К этому времени хирург уже уволился.

Суд обязал больницу выплатить пациенту 2 миллиона. 2 года Бектур получал по 100 тысяч тенге в месяц. Супруги говорят, что это не покрыло даже затраты на лечение.

"Компенсация морального вреда, она не разделяется на годы. Она выплачивается единовременно в денежной сумме, и эта компенсация в размере 2 млн тенге, она была определена с учетом нравственных страданий потерпевшего", - объяснила судья-координатор Казыбекбийского районного суда № 2 Динара Тегжанова.

Сообщается, что 7 лет супруги пишут во все инстанции и просят пересмотреть дело. Лишь в прошлом году они рассчитались с долгами.

Председатель Верховного суда выносил представление о пересмотре, но кассационная инстанция не нашла оснований. С ними на онлайн-связь выходил даже премьер-министр и предложил помощь лекарствами и санаторно-курортным лечением.

"Сколько времени, 12 лет ходил. Обидно, что никто внимания не обращал. Сколько потерял здоровья, сколько на лекарства ушло. И даже со стороны медицины даже извинений не было", - сказал сам Бекнур Токмагамбетов.

По данным телеканала, в управлении здравоохранения отказались от комментариев, так как есть решение суда, и Токмагамбетовы не согласны именно с этим решением. А хирург, оставивший зажим в животе, уже умер.

Ранее резонанс вызвало видео, на котором 73-летнему пенсионеру пришлось нести жену в клинику на спине.

"Моя жена сломала ногу, передвигается в инвалидном кресле два месяца. Ей тоже 73 года, как и мне. Мне пришлось на себе ее поднимать. А лестница очень высокая", - пожаловался мужчина.

Также сообщалось, что одного из руководителей карагандинской поликлиники могут уволить после публикации видео, на кадрах которого пациент лежит рядом с запасным колесом и другими запчастями.

До этого мы писали, что в Акмолинской области родственники роженицы, потерявшей ребенка на 38 неделе беременности, винят в халатности врачей.

До этого Минздрав сообщил об усилении контроля за коррупцией в медицине и просил казахстанцев в случае выявления каких-либо нарушений сразу звонить на номер 1414.