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Нести жену в клинику на спине пришлось 73-летнему пенсионеру в Актобе

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Мужчина несет женщину на спине
Мужчина и женщина. Фото: "Диапазон"

73-летний мужчина нес свою жену на спине на прием к врачу в Актобе - подъемники не работали. Женщина передвигается на инвалидной коляске из-за травмы, пишет "Диапазон".

Мужчина рассказал, что в здании первый этаж отдан под коммерческие помещения, там же находятся цветочный, аптека и медицинский кабинет. Есть три электрических подъемника, но они не работают.

"Моя жена сломала ногу, передвигается в инвалидном кресле два месяца. Ей тоже 73 года, как и мне. Мне пришлось на себе ее поднимать. А лестница очень высокая", - пожаловался мужчина.

Председатель Союза парализованных граждан города Актобе Куралай Байменова объяснила, что за обеспечение доступа маломобильным гражданам в административные, общественные, культурно–зрелищные, оздоровительные, образовательные учреждения и сферы услуг несет ответственность управление госархстройконтроля Актюбинской области, департамент комитета труда и соцзащиты области, а также собственники помещений, руководители организаций и предприятий, оказывающие услуги населению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2146572-nesti-zhenu-v-kliniku-na-spine-prishlos-73-letnemu-pensioneru-v-aktobe/

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