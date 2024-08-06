Потеряла ребенка: родные роженицы винят в халатности врачей в Акмолинской области

В Акмолинской области родственники роженицы, потерявшей ребенка на 38 неделе беременности, винят в халатности врачей. Все ждут результатов экспертизы, передает телеканал "Алматы".

Трагедия, как сообщает телеканал, произошла в городе Макинск Акмолинской области.

По словам матери роженицы, до рождения долгожданной внучки оставалось всего несколько недель. Но жизнь малышки оборвалась за считанные минуты. При этом из-за чего это произошло, никто не может ответить. Женщина утверждает, что все указания врачей ее беременная дочь выполняла.

"Внучку мы похоронили. Ребенок родился 2400 кг, полноценный ребенок. Что произошло - мне никто ничего не говорит, абсолютно. Все говорят по-разному. Одни говорят, что давление поднялось, другие, что плацента отошла. Я сама гипертоник. Почему так халатно врачи отнеслись к этому, зная, что моя дочь гипертоник, почему они ее каждую неделю не проверяли?" - сетует жительница Макинска Алена.

По словам родственников, ночью 26 июля у будущей 23-летней мамы внезапно заболел живот и ее на "скорой" доставили в больницу.

Сообщается, что она находилась на 38-й неделе беременности. Ей экстренно сделали кесарево сечение, однако ребенка спасти не удалось. Врачи провели еще одну операцию, чтобы спасти уже саму пациентку, у которой началось кровотечение.

Врачи утверждают, что и сами ждут заключения экспертизы, чтобы установить, что же все-таки послужило причиной гибели плода.

"Антенатальная гибель плода. С небольшой кровопотерей. Но потом мы, учитывая ее ухудшение состояние, вызвали санавиацию. Приехали специалисты из Кокшетау, областной больницы, сделали операцию. После этого через сутки они забрали ее к себе. Вот если вкратце. Сейчас она находится в реанимации, вышла из состояния критического", - рассказал главный врач Буландынской районной больницы Жанат Мусин.

Как сообщили в местном управлении здравоохранения, данная роженица состояла на диспансерном учете в Буландынской районной больнице и проходила обследование в соответствии с клиническим протоколом.

"Факт антенатальной гибели плода подтвержден. Операция была проведена бригадой врачей Буландынской районной больницы. В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование и после его завершения будет предоставлена дополнительная информация", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Камила Абдельманова.

Теперь родственники девушки боятся, что все может затянуться. Чтобы узнать истинную причину гибели неродившегося малыша, они обратились в прокуратуру Акмолинской области.

Годом ранее мы писали о случае, когда в Алматинской области в больнице села Шамалган скончался полугодовалый ребенок. Родители малыша тогда утверждали, что трагедия произошла из-за халатности врачей.

В октябре прошлого года маленький ребенок, которому был год и восемь месяцев, скончался в реанимации в больнице Кокшетау. Его родителей несколько дней уговаривали разрешить малышу переливание крови, на что они отвечали отказом из-за религиозных убеждений.

Позже в МВД тогда сообщили, что уже возбудили уголовное дело и проводят досудебную проверку по данному факту.

В декабре того же года еще один малыш умер в реанимации Атырауской областной больницы от ОРВИ и осложнений пневмонии. За неделю до смерти его выписали из стационара в связи с улучшением состояния.

В мае мы также писали, что в Жезказгане с начала года умерли 12 новорожденных. Вчера медикам пришлось выступить с заявлением и объяснить повышенную смертность среди детей.