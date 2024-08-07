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Эзотерика

Водитель скорой помощи из Кызылординской области пьяным вез пациента на госпитализацию

Опубликовано:

Скорая помощь едет на вызов
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Кызылординской области на 7 лет лишили прав водителя скорой помощи, который вез пациента в больницу, но вел машину в алкогольном опьянении, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, на трассе Самара - Шымкент полицейские обратили внимание на машину скорой помощи, которая странно виляла. Поведение 40-летнего водителя скорой после остановки показалось стражам порядка еще более странным. Они решили проверить его на алкотестере, который показал легкую степень опьянения.

Сообщается, что мужчину отвезли на дополнительный тест, а после в районный суд. Его арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет. А пациента, которого пьяный водитель вез в райцентр на госпитализацию, до места назначения доставил другой шофер.

"Сотрудников патрульной полиции насторожило поведение водителя. Их сомнения подтвердили результаты медицинского освидетельствования, которые установили у водителя степень алкогольного опьянения. Правонарушитель подвергнут административному наказанию", - сообщил командир роты патрульной полиции УМПС ДП Кызылординской области Дархан Алматов.

Источник: KTK

Ранее в СКО нетрезвый местный житель оказался в неловкой ситуации, когда на своем авто уходил от полицейской погони в райцентре Мамлютка. Нарушитель свернул на проселок в сторону свалки. Там дорогу ему пересекла канава. К счастью, машина не провалилась в нее, а зависла, зацепившись за края.

Также в Павлодаре был задержан нетрезвый водитель, проехавший на красный свет и лишенный прав на управление автомобилем. Тогда ему был назначен арест на 20 суток и штраф в размере 36 920 тенге.

До этого в Алматинской области грузовой автомобиль сбил насмерть двух человек, въехав в автобусную остановку. Согласно результатам медицинского освидетельствования, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Напомним, группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны.

Отметим, что ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет. При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145985-voditel-skoroy-pomoshchi-iz-kyzylordinskoy-oblasti-pyanym-vez-pacienta-na-gospitalizaciyu/

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