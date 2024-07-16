Онкобольные казахстанцы могут остаться без некоторых лекарств

Онкобольные казахстанцы столкнулись с опасностью прерывания терапии из-за нерешенного вопроса о закупщике лекарств. Минздрав об этом уведомлен, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт фонда "Қазақстан халқына".

По информации, размещенной на сайте общественного фонда "Қазақстан халқына", в Казахстане утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023 - 2027 годы.

По нему, фонд с ноября 2023 года обеспечивает жителей граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями 15 современными таргетными лекарственными средствами, до их включения в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

По информации фонда, 28 декабря в данный перечень вошли 6 из 15 лекарств, а именно: "Рибоциклиб", "Абемациклиб", "Апалутамид", "Алектиниб", "Иксазомиб", "Даратумумаб". Фонд ссылается на приказ министра здравоохранения от 28 декабря 2023 года № 176 и считает, что до его введения в действие государственные органы должны были проработать все необходимые механизмы, связанные с его реализацией.

"Қазақстан халқына" многократно обращался в Министерство здравоохранения, но так и не получил ответов на свои запросы о механизмах и сроках начала реализации приказа МЗ от 28 декабря 2023 года № 176, и, во избежание наступления критических последствий в виде прерывания терапии, продолжал обеспечивать наших граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, вышеперечисленными шестью наименованиями лекарственных средств.

По окончанию шестимесячного периода, в фонд поступили и продолжают поступать обращения от местных исполнительных органов, в которых они выражают неготовность обеспечивать онкопациентов шестью лекарственными средствами до конца текущего года.

С целью поддержки непрерывного лечения граждан, общественный фонд «Қазақстан халқына» осуществил приобретение вышеперечисленных шести лекарственных препаратов еще на два месяца, то есть до конца августа 2024 года", - пишут в фонде.

По информации фонда, Минздрав, областные управления здравоохранения и онкологические центры уведомлены о необходимости принять меры для бесперебойного обеспечения граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Также фонд обратился к депутатам мажилиса.