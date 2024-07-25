18-летний житель Шымкента, погибший в ДТП, стал донором сердца (видео)
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В Шымкенте накануне провели операцию по пересадке сердца - донором стал 18-летний житель Шымкента, который попал в ДТП и скончался в больнице, передает Otyrar.kz.
Об проведенной накануне операции в Шымкенте местное издание сообщает в Telegram-канале. Отмечается, что донором сердца стал 18-летний парень, который погиб после дорожно-транспортного происшествия.
Операцию по пересадке органа, по данным издания, провели врачи "Центра сердца Шымкента" - Суйгенбаев Дархан, оператор-ассистент Балымов Жасарал и анестезиолог Перменов Бекжан.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее мы писали, что органы 44-летней женщины пересадили 5 жителям Казахстана. Сообщалось, что родные женщины, у которой была констатирована смерть головного мозга, дали согласие на посмертное донорство.
Накануне также сообщалось, что в Казахстане свыше 6,5 тысяч граждан дали согласие на посмертное донорство органов. При этом почти 90 тысяч казахстанцев добровольно отказались от трансплантологии.
При этом в начале года в Казахстане предложили изымать органы умерших без согласия их родственников.
Экс-глава Минздрава Ажар Гиният ранее заявляла, что сама готова стать посмертным донором.
Однако позже глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее.
На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что трансплантация органов - пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на другое место в организме или в другой организм.
Согласно статье 210 и пунктам 1 и 3 статьи 212 Кодекса РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор).
Прижизненным донором органа и тканей может быть лицо:
- в возрасте 18 лет и старше,
- дееспособный,
- выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации,
- прошедшим всестороннее медицинское обследование, подтверждающее, что изъятие органа (части органа) не повлечет за собой необратимого расстройства его здоровья.
Решение о пересадке органа (части органа) от прижизненного донора в Казахстане принимает этическая комиссия, которая с целью исключения злоупотребления и повышения безопасности рассматривает все перечисленные выше подтверждающие документы, устанавливает генетическую связь между потенциальным реципиентом и прижизненным донором.
Посмертным донором может стать человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани), которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту. Органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка 7 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2139457-18-letniy-zhitel-shymkenta-pogibshiy-v-dtp-stal-donorom-serdca-video/