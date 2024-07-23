"Превратили в Санта-Барбару": казахстанец раскритиковал порядок обращения к врачам

На пресс-конференции в правительстве сегодня главе Минздрава пожаловались на действующий порядок обращения к узким специалистам, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист назвал абсурдными правила Министерства здравоохранения, когда направление к узкому специалисту выдает участковый терапевт. И даже когда этот специалист дает рекомендацию на дополнительное дообследование, направление выдает на них тоже терапевт. И чтобы повторно попасть к узкому специалисту, нужно записываться через семейного врача.

"В результате получается, что полный осмотр у узкого специалиста превращается в какую-то Санта-Барбару. Когда вот эти правила устанавливали, какое обоснование было? И второй вопрос, когда отменят эти правила, чтобы узкий специалист мог сам выдавать направление на анализы, на диагностику?" - поинтересовался он.

В ответ министр Акмарал Альназарова заявила, что такая проблема существует.

"Мы понимаем эту проблему, и одним из первых решений в этом году было пересмотреть в целом порядок организации помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи. Сейчас готовится достаточно серьезный нормативный акт, который максимально позволит снизить количество очередности и обеспечить доступ как к врачу общей практики, так и к узким специалистам", - сказала она.

По словам Альназаровой, сегодня существует девять поводов, по которым к узким специалистам можно записаться без врача общей практики.

"До конца года мы максимально сделаем доступными услуги первичного звена для нашего населения… Мы внедрили такой функционал как медсестры расширенной практики для того, чтобы уже были запланированы приемы для специалистов для пациентов, которые уже состоят на диспансерном учете и которым необходима консультация узкого специалиста.

Хотим, чтобы без направления к врачу общей практики медсестра могла подготовить соответствующие направления на анализы, соответствующие инструментальные исследования для того, чтобы напрямую его направить к узкому специалисту. То есть эта работа в целом проводиться, но это требует времени", - поделилась Альназарова.

Работа должна быть завершена до конца этого года.

"Сегодня несколько нормативных правовых актов сегодня уже разработаны. Они проходят соответствующие процедуры в Министерстве юстиции. Там есть свой порядок. Но хочу отметить, что каждая услуга оплачивается, и перед нами стоит задача по эффективному использованию, по оптимизации как маршрута, так и оптимизации бюджетных средств. И я думаю, что те начинания, которые мы сегодня планируем в целом ввести, они позволят в первую очередь создать более удобные условия для пациента", - резюмировала глава Минздрава.

Напомним, в феврале этого года в Казахстане изменили стандарты оказания медпомощи в поликлиниках. Так, с марта сократился перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования, а также увеличились сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трех.

Кроме того, с апреля были усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам. В некоторых случаях пациент теперь может обращаться к ним без направления врача общей практики.

Между тем сегодня министр здравоохранения рассказала, как будут бороться с приписками в поликлиниках Казахстана, и почему вакцину QazVac от коронавируса так и не зарегистрировали в ВОЗ.

Также Альназарова заявила, что в стране собираются усложнить процедуру поступления в медицинские вузы.