Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Без направления от терапевта: запись на прием к узким врачам упростят в Казахстане

Опубликовано:

Врач работает за столом с документами
Врач. Иллюстративное фото: Getty Images/Thanasis

Казахстанцы смогут попасть на прием к врачу узкого профиля без направления от терапевта. В стране изменят стандарты оказания медпомощи в поликлиниках, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, изменения будут внесены в приказы и стандарты оказания медицинской помощи в поликлиниках.

С марта 2024 года планируется:

  • сократить  перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования;
  • увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трех.

С апреля 2024 года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.

Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

  • неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие;
  • оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
  • заболевания дерматовенерологического профиля;
  • приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
  • приемы онколога и онкогематолога;
  • приемы кардиолога эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
  • повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
  • приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
  • при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.

Также с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов.

Сообщается, что это позволит обеспечить мультидисциплинарный подход.

В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке.

Напомним, в рамках ГОБМП и ОСМС жители Казахстана могут получать многие медицинские услуги бесплатно. Причем не только основные, но и достаточно дорогостоящие.

По последним данным медицинскую страховку имеют 16,6 млн человек.

Ежегодно в период с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проходит кампания по свободному выбору поликлиники. В этот период жители Казахстана могут прикрепиться к другому учреждению.

Мы также рассказывали, могут ли поликлиники отказать казахстанцам в бесплатном лечении по ОСМС, а также разъясняли, что делать, если в поликлинике нет нужного врача.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2062238-bez-napravleniya-ot-terapevta-zapis-na-priem-k-uzkim-vracham-uprostyat-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.