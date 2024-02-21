Без направления от терапевта: запись на прием к узким врачам упростят в Казахстане

Казахстанцы смогут попасть на прием к врачу узкого профиля без направления от терапевта. В стране изменят стандарты оказания медпомощи в поликлиниках, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, изменения будут внесены в приказы и стандарты оказания медицинской помощи в поликлиниках.

С марта 2024 года планируется:

сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования;

увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трех.

С апреля 2024 года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.

Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие;

оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

заболевания дерматовенерологического профиля;

приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;

приемы онколога и онкогематолога;

приемы кардиолога эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;

повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;

приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;

при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.

Также с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов.

Сообщается, что это позволит обеспечить мультидисциплинарный подход.

В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке.

Напомним, в рамках ГОБМП и ОСМС жители Казахстана могут получать многие медицинские услуги бесплатно. Причем не только основные, но и достаточно дорогостоящие.

По последним данным медицинскую страховку имеют 16,6 млн человек.

Ежегодно в период с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проходит кампания по свободному выбору поликлиники. В этот период жители Казахстана могут прикрепиться к другому учреждению.

Мы также рассказывали, могут ли поликлиники отказать казахстанцам в бесплатном лечении по ОСМС, а также разъясняли, что делать, если в поликлинике нет нужного врача.