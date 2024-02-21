Без направления от терапевта: запись на прием к узким врачам упростят в Казахстане
Опубликовано:
Казахстанцы смогут попасть на прием к врачу узкого профиля без направления от терапевта. В стране изменят стандарты оказания медпомощи в поликлиниках, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.
Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, изменения будут внесены в приказы и стандарты оказания медицинской помощи в поликлиниках.
С марта 2024 года планируется:
- сократить перечень анализов на плановую госпитализацию на 42 исследования;
- увеличить сроки их действия с 10 до 14 дней и с одного месяца до трех.
С апреля 2024 года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.
Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
Также с апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов.
Сообщается, что это позволит обеспечить мультидисциплинарный подход.
В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке.
Напомним, в рамках ГОБМП и ОСМС жители Казахстана могут получать многие медицинские услуги бесплатно. Причем не только основные, но и достаточно дорогостоящие.
По последним данным медицинскую страховку имеют 16,6 млн человек.
Ежегодно в период с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проходит кампания по свободному выбору поликлиники. В этот период жители Казахстана могут прикрепиться к другому учреждению.
Мы также рассказывали, могут ли поликлиники отказать казахстанцам в бесплатном лечении по ОСМС, а также разъясняли, что делать, если в поликлинике нет нужного врача.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2062238-bez-napravleniya-ot-terapevta-zapis-na-priem-k-uzkim-vracham-uprostyat-v-kazahstane/