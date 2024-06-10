Главный онколог высказалась о сокращении бюджета на лечение онкобольных в Казахстане

Сегодня в кулуарах совещания комитета мажилиса главный онколог высказалась о приказе Минздрава по снижению в Казахстане средств, выделяемыых на лечение онкобольных, передает корреспондент NUR.KZ.

Главный внештатный онколог МЗ РК Диляра Кайдарова заявила, что "ни один онкопациент в этой ситуации не пострадает".

Журналисты спросили медика, урежут ли все-таки бюджетные траты на лечение казахстанцев с онкологией, отметив, что в Казахстане и так нет паллиативной помощи, а также постоянные проблемы с поставками лекарств для онкобольных.

"Мы сейчас будем это решать. Есть направление "реабилитация" и направление "паллиативная помощь", и, конечно, усиление скринингов нам нужно.

Мы не позволим, чтобы наши пациенты страдали. Поэтому давайте пройдет сейчас совещание комитета, и я думаю, что депутаты примут правильное решение", – ответила Кайдарова.

По данным с официального сайта ВОЗ, оказание паллиативной медицинской помощи – это подход, направленный на улучшение качества жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, которые сталкиваются с проблемами в связи с опасными для жизни заболеваниями.

При этом, по информации Кайдаровой, в Казахстане наблюдается рост онкологических заболеваний. В 2023 году было выявлено более 41 тысячи новых случаев.

"Конечно, COVID-19 показал не только в Казахстане, но и во всем мире – после COVID-19 начался резкий рост онкозаболеваний. И на мировом конгрессе все онкологи говорили об этих проблемах", – заявила специалист.

Тем не менее, по ее словам, выявляемость на нулевой и первой стадии онкологии в Казахстане выросла почти на 5,5% и составила 35%. Пятилетняя выживаемость увеличилась до 55% – 218 тысяч человек, которые состоят на учете в онкоцентрах, перешли порог 5 лет и более.

Напомним, в субботу, 8 июня, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявлял, что Минздрав принял приказ о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний.

"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.

Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги", – отмечал он.

На это в Минздраве ответили, что в этом году был проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам, и специалисты выявили многочисленные нарушения.

"По итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд тенге. Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств", – заявили в ведомстве.

Для этого, по их словам, принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%.

При этом после публикации ответа Минздрава Аймагамбетов написал еще один пост, в котором назвал заявление ведомства "неуклюжим и неубедительным".