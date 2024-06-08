"Организации получали необоснованную прибыль": в Минздраве ответили на критику Аймагамбетова

Представители Минздрава прокомментировали публикацию депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова о сокращении бюджетных средств на лечение онкобольных, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что Министерством здравоохранения в этом году был проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях Казахстана.

"В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге.

Вместе с тем, по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд тенге.

Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что были выявлены факты:

искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды;

несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов;

несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения;

превышение тарифов над фактическими затратами.

"Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций", – говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, из-за выявленных нарушений 6 первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них 2 рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей.

Материалы проверок специалисты пообещали передать в компетентные органы для правовой оценки.

"В настоящее время предпринимаются конкретные шаги, чтобы каждый государственный тенге был использован с максимальной эффективностью и все средства доходили до пациентов, нуждающихся в медицинской помощи.

В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в ходе заседания Коллегии принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%.

Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг данных организаций с более точечной оптимизацией тарифов", – отметили представители министерства.

Кроме того, подчеркивается, что был усилен контроль за использованием средств.

"Внедрена система постоянного мониторинга и аудита финансовой деятельности медицинских организаций. Это позволит оперативно выявлять и устранять случаи нецелевого использования бюджетных средств.

Работа по реализации поручений главы государства от 7 февраля 2024 года по введению контроля за целевым и эффективным использованием средств отрасли будет продолжена и задачи будут выполнены", – заверили в Минздраве.

Ранее сегодня депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявлял, что Минздрав принял приказ о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний.

"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.

Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги", – отмечал он.

При этом после публикации ответа Минздрава Аймагамбетов написал еще один пост, в котором назвал заявление ведомства "неуклюжим и неубедительным".