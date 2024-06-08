Аймагамбетов заявил о сокращении Минздравом средств на лечение онкобольных
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Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем официальном Telegram-канале отметил, что Минздрав принял приказ о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний, передает NUR.KZ.
Асхат Аймагамбетов высказался о новом приказе министра здравоохранения. Также депутат приложил к посту фото самого документа.
Отметим, что приказ, о котором идет речь, можно найти на сайте Эталонного контрольного банка НПА.
"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.
Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги.
Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения принимаются такие важные решения? Вопросов очень много", – заявил Аймагамбетов.
По его словам, проблем в этой сфере очень много, но в последние годы появилась не только надежда, но и реальные положительные изменения.
"Благодаря президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву было увеличено финансирование, онкоклиники вышли из хронической кредиторской задолженности, в прошлом году утвержден Комплексный план, был расширен перечень таргетных препаратов, начали закупать оборудование...
И вот сейчас министерством принимаются противоречащие всему здравому смыслу решения. Те, кто когда-то сталкивался с этой страшной болезнью, поймут эти эмоции.
В понедельник на расширенном заседании Комитета мы будем спрашивать обо всех этих и не только вопросах. Надеюсь, у министерства есть исчерпывающие ответы и результаты исследований. Надеюсь, все те врачи онкологи, ассоциации больных, активисты и эксперты, которые к нам обращаются и задают все эти вопросы, ошибаются", – подчеркнул депутат.
Он отметил, что указанное заседание Комитета будет транслироваться.
"Имея опыт работы на госслужбе, я понимаю некоторые трудные и непопулярные решения, которые руководители вынуждены принимать. Сам был в таком положении. Но это конкретное решение понять и принять трудно, ведь речь идет не о цифрах, а о человеческих жизнях", – добавил Асхат Аймагамбетов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2114328-aymagambetov-vyskazalsya-o-sokrashchenii-minzdravom-sredstv-na-lechenie-onkobolnyh/