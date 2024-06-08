Аймагамбетов заявил о сокращении Минздравом средств на лечение онкобольных

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем официальном Telegram-канале отметил, что Минздрав принял приказ о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний, передает NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов высказался о новом приказе министра здравоохранения. Также депутат приложил к посту фото самого документа.

Отметим, что приказ, о котором идет речь, можно найти на сайте Эталонного контрольного банка НПА.

"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.

Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги.

Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения принимаются такие важные решения? Вопросов очень много", – заявил Аймагамбетов.

По его словам, проблем в этой сфере очень много, но в последние годы появилась не только надежда, но и реальные положительные изменения.

"Благодаря президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву было увеличено финансирование, онкоклиники вышли из хронической кредиторской задолженности, в прошлом году утвержден Комплексный план, был расширен перечень таргетных препаратов, начали закупать оборудование...

И вот сейчас министерством принимаются противоречащие всему здравому смыслу решения. Те, кто когда-то сталкивался с этой страшной болезнью, поймут эти эмоции.

В понедельник на расширенном заседании Комитета мы будем спрашивать обо всех этих и не только вопросах. Надеюсь, у министерства есть исчерпывающие ответы и результаты исследований. Надеюсь, все те врачи онкологи, ассоциации больных, активисты и эксперты, которые к нам обращаются и задают все эти вопросы, ошибаются", – подчеркнул депутат.

Он отметил, что указанное заседание Комитета будет транслироваться.

"Имея опыт работы на госслужбе, я понимаю некоторые трудные и непопулярные решения, которые руководители вынуждены принимать. Сам был в таком положении. Но это конкретное решение понять и принять трудно, ведь речь идет не о цифрах, а о человеческих жизнях", – добавил Асхат Аймагамбетов.