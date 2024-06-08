Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аймагамбетов заявил о сокращении Минздравом средств на лечение онкобольных

Опубликовано:

Асхат Аймагамбетов
Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем официальном Telegram-канале отметил, что Минздрав принял приказ о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний, передает NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов высказался о новом приказе министра здравоохранения. Также депутат приложил к посту фото самого документа.

Отметим, что приказ, о котором идет речь, можно найти на сайте Эталонного контрольного банка НПА.

"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.

Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги.

Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения принимаются такие важные решения? Вопросов очень много", – заявил Аймагамбетов.

По его словам, проблем в этой сфере очень много, но в последние годы появилась не только надежда, но и реальные положительные изменения.

"Благодаря президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву было увеличено финансирование, онкоклиники вышли из хронической кредиторской задолженности, в прошлом году утвержден Комплексный план, был расширен перечень таргетных препаратов, начали закупать оборудование...

И вот сейчас министерством принимаются противоречащие всему здравому смыслу решения. Те, кто когда-то сталкивался с этой страшной болезнью, поймут эти эмоции.

В понедельник на расширенном заседании Комитета мы будем спрашивать обо всех этих и не только вопросах. Надеюсь, у министерства есть исчерпывающие ответы и результаты исследований. Надеюсь, все те врачи онкологи, ассоциации больных, активисты и эксперты, которые к нам обращаются и задают все эти вопросы, ошибаются", – подчеркнул депутат.

Он отметил, что указанное заседание Комитета будет транслироваться.

"Имея опыт работы на госслужбе, я понимаю некоторые трудные и непопулярные решения, которые руководители вынуждены принимать. Сам был в таком положении. Но это конкретное решение понять и принять трудно, ведь речь идет не о цифрах, а о человеческих жизнях", – добавил Асхат Аймагамбетов.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2114328-aymagambetov-vyskazalsya-o-sokrashchenii-minzdravom-sredstv-na-lechenie-onkobolnyh/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.