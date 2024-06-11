Сокращение бюджета на онкобольных в Казахстане: останутся ли пациенты без помощи, ответила глава Минздрава

На брифинге сегодня главу Минздрава спросили, почему в ведомстве решили сократить расходы на лечение онкобольных в Казахстане - об этом недавно сообщил депутат мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов недавно сообщил о кулуарном приказе Минздрава, согласно которому в Казахстане сокращают бюджет для лечения онкобольных.

По этому вопросу в мажилисе прошло заседание комитета, где Аймагамбетов резко высказался в адрес Минздрава. Поскольку Акмарал Альназаровой на нем не было, журналисты задали ей вопрос на эту тему в правительстве.

"Сегодня онкологическая помощь финансируется только в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Средства для лечения онкобольных до 2021 года направлялись на каждого пациента, который состоит на учете и зарегистрирован в электронном регистре онкобольных - выделялись средства на его диспансерное наблюдение, лечение и наблюдение. В 2021 году этот механизм был изменен, и оплата была начата через механизм оплаты по клиникозатратным группам.

По итогам этих прошедших 4-х лет мы видим, что есть вопросы к качеству расчета тарифов, которые проводились на тот период. Мы видим, что часть тарифов у нас избыточная. Сам механизм этого финансирования нацелен на увеличение госпитализации, хотя мы видим рост госпитализации только на 8%, а рост финансирования больше, чем в 3 раза.

Поэтому по итогам 2021 года было 3,8 млрд тенге на счетах - это средства гарантированного объема, которые не были доведены до пациентов, и они остались излишками на счетах. По итогам 2022 года это было 5,6 млрд тенге, по итогам 2023 года эта сумма выросла до 32 млрд тенге", - сообщила министр.

Она добавила, что бюджет должен быть направлен на лечение пациентов, а не находиться на счетах в виде прибыли медорганизаций.

"У нас есть очень много других вопросов, в частности, в онкологической службе, которые требуют своего решения. Это низкие тарифы на онкогематологию, это низкие тарифы на паллиативное лечение и реабилитацию. Сегодня паллиативным и реабилитационным лечением, к сожалению, охвачено не более 40-42%.

По этим средства сегодня мы видим, что есть излишек, но у нас, к сожалению, мало времени, чтобы в короткие сроки пересмотреть тарифы. Это требует времени. Поэтому, как экстренная мера, было решено на текущий период сократить тарифы на 20%.

Вместе с тем, сегодня создана рабочая группа, которая будет пересматривать тарифы - какие тарифы на увеличение, на уменьшение, и в целом выравнивать", - добавила Альназарова.

Министр сообщила, что приказ о снижении тарифа на 20% будет действовать до конца 2024 года, с 1 января 2025-го года Минздрав представит новые тарифы по лечению.

Альназарову спросили, означает ли это сокращение бюджета, что онкобольные останутся без положенной им помощи.

"Нет, ни в коем случае. Ни одного пациента это не коснется. Порядок направления пациентов, порядок их динамического наблюдения, протоколы диагностики лечения остались неизменны в том же объеме, в котором они сейчас, поэтому эти пациенты как лечение получали, так и будут получать", - ответила спикер.

Напомним, на прошлой неделе депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что Минздрав принял приказ о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний.

"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.

Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги", - заявил он.

На его заявление ответили в Минздраве. А вчера на заседании комитета мажилиса Аймагамбетов жестко высказался в адрес ведомства. Вице-министр здравоохранения же, оправдывая такую меру, заявил, что "высвободившиеся" средства потратят на родовспоможение и лечение детских болезней.