Проверку пассажиров тепловизорами в аэропорту Астаны прокомментировали в Минздраве

Казахстанская журналистка Динара Сатжан сообщила о людях в маске с тепловизорами в аэропорту Астаны. В Министерстве здравоохранения эту информацию прокомментировали.

Вчера днем в Telegram-канале казахстанской журналистки Динары Сатжан появилось сообщение о том, что по прилету в Астану в аэропорту стояли люди с тепловизорами.

"Прилетела сегодня из Европы домой. И честно говоря, напрягло то, что снова на выходе из самолета в Астане стоят люди в маске с тепловизорами", - пишет она.

Пост Сатжан прокомментировали в Министерстве здравоохранения, передает StopFake.kz.

"Действия специалистов санитарно-карантинного пункта строго регламентированы в соответствии с их функциональными обязанностями.

В целях предупреждения завоза инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) на территорию страны, в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-карантинный контроль проводится путем опроса членов экипажа и пассажиров о состоянии их здоровья, термометрии посредством тепловизоров, организации медицинского осмотра при наличии жалоб на состояние здоровья.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Таким образом, поводов для беспокойства нет", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, в начале года в Минздраве сообщали о незначительном росте заболеваемости КВИ. В феврале главный санврач Казахстана подписала постановление, согласно которому медицинские маски вновь необходимо использовать работникам и посетителям в медорганизациях.

Вчера глава ведомства Акмарал Альназарова сообщила о смерти ребенка от коклюша в Карагандинской области.

Также мы писали, что в аэропортах Казахстана с 1 мая усилили авиационную безопасность. Мероприятие проводится на плановой и ежегодной основе, чтобы определить уровень защищенности и взаимодействия операционных служб воздушных гаваней с госорганами по предотвращению актов незаконного вмешательства.