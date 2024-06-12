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Проверку пассажиров тепловизорами в аэропорту Астаны прокомментировали в Минздраве

Опубликовано:

Девушка в маске проходит проверку на наличие температуры
Девушка в маске. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанская журналистка Динара Сатжан сообщила о людях в маске с тепловизорами в аэропорту Астаны. В Министерстве здравоохранения эту информацию прокомментировали.

Вчера днем в Telegram-канале казахстанской журналистки Динары Сатжан появилось сообщение о том, что по прилету в Астану в аэропорту стояли люди с тепловизорами.

"Прилетела сегодня из Европы домой. И честно говоря, напрягло то, что снова на выходе из самолета в Астане стоят люди в маске с тепловизорами", - пишет она.

Пост Сатжан прокомментировали в Министерстве здравоохранения, передает StopFake.kz.

"Действия специалистов санитарно-карантинного пункта строго регламентированы в соответствии с их функциональными обязанностями.

В целях предупреждения завоза инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) на территорию страны, в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-карантинный контроль проводится путем опроса членов экипажа и пассажиров о состоянии их здоровья, термометрии посредством тепловизоров, организации медицинского осмотра при наличии жалоб на состояние здоровья.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Таким образом, поводов для беспокойства нет", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, в начале года в Минздраве сообщали о незначительном росте заболеваемости КВИ. В феврале главный санврач Казахстана подписала постановление, согласно которому медицинские маски вновь необходимо использовать работникам и посетителям в медорганизациях.

Вчера глава ведомства Акмарал Альназарова сообщила о смерти ребенка от коклюша в Карагандинской области.

Также мы писали, что в аэропортах Казахстана с 1 мая усилили авиационную безопасность. Мероприятие проводится на плановой и ежегодной основе, чтобы определить уровень защищенности и взаимодействия операционных служб воздушных гаваней с госорганами по предотвращению актов незаконного вмешательства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2116146-proverku-passazhirov-teplovizorami-v-aeroportu-astany-prokommentirovali-v-minzdrave/

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