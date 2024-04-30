Безопасность усилят в аэропортах Казахстана с 1 мая

В аэропортах Казахстана усилят авиационную безопасность с 1 мая. Пассажиров попросили раньше приезжать для досмотра и регистрации, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

С 1 мая во всех аэропортах Казахстана введут дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах. Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.

В КГА отметили, что данное мероприятие проводится на плановой и ежегодной основе, чтобы определить уровень защищенности и взаимодействия операционных служб воздушных гаваней с госорганами по предотвращению актов незаконного вмешательства.

Пассажиров призвали заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.

Напомним, что с 1 мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

Добавим, на официальном сайте Международного аэропорта Алматы приведены правила безопасности. Они следующие: