Безопасность усилят в аэропортах Казахстана с 1 мая
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В аэропортах Казахстана усилят авиационную безопасность с 1 мая. Пассажиров попросили раньше приезжать для досмотра и регистрации, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
С 1 мая во всех аэропортах Казахстана введут дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах. Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.
В КГА отметили, что данное мероприятие проводится на плановой и ежегодной основе, чтобы определить уровень защищенности и взаимодействия операционных служб воздушных гаваней с госорганами по предотвращению актов незаконного вмешательства.
Пассажиров призвали заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.
Напомним, что с 1 мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.
Добавим, на официальном сайте Международного аэропорта Алматы приведены правила безопасности. Они следующие:
- при покупке билетов не забудьте уточнить, за какое время перед вылетом вам нужно быть в аэропорту;
- в целях вашей собственной безопасности проверьте свой багаж и ручную кладь. Не принимайте никаких предметов или посылок, переданных вам для доставки кому-либо другому;
- получите информацию от авиакомпании о процедурах обеспечения безопасности в аэропорту прибытия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093993-bezopasnost-usilyat-v-aeroportah-kazahstana/