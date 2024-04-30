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Безопасность усилят в аэропортах Казахстана с 1 мая

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В аэропортах Казахстана усилят авиационную безопасность с 1 мая. Пассажиров попросили раньше приезжать для досмотра и регистрации, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

С 1 мая во всех аэропортах Казахстана введут дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах. Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.

В КГА отметили, что данное мероприятие проводится на плановой и ежегодной основе, чтобы определить уровень защищенности и взаимодействия операционных служб воздушных гаваней с госорганами по предотвращению актов незаконного вмешательства.

Пассажиров призвали заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.

Напомним, что с 1 мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

Добавим, на официальном сайте Международного аэропорта Алматы приведены правила безопасности. Они следующие:

  • при покупке билетов не забудьте уточнить, за какое время перед вылетом вам нужно быть в аэропорту;
  • в целях вашей собственной безопасности проверьте свой багаж и ручную кладь. Не принимайте никаких предметов или посылок, переданных вам для доставки кому-либо другому;
  • получите информацию от авиакомпании о процедурах обеспечения безопасности в аэропорту прибытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093993-bezopasnost-usilyat-v-aeroportah-kazahstana/

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