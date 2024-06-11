Ребенок умер от коклюша в Карагандинской области

На брифинге правительства глава Минздрава Акмарал Альназарова сообщила о смертельном случае из-за коклюша в Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Популяционное здоровье населения - очень хрупкое, и даже незначительная, казалось бы, прослойка невакцинированных детей, которая накопилась за последние несколько лет, она дала такую вспышку.

У нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области, поэтому я считаю, что есть ответственность родителей, которые прививают, и которые не прививают - и она должна быть солидарной", - заявила глава Минздрава Акмарал Альназарова.

Министр добавила, что умершему от болезни ребенку был 1 год и 11 месяцев

В конце прошлого года мы писали материал о коклюше - о том, чем опасна изматывающая болезнь и как облегчить состояние.

Коклюш - это бактериальная инфекция, которую вызывает бактерия Bordetella pertussis. Заболевание поражает людей в любом возрасте, но особую опасность представляет для младенцев.

Он распространяется через тесный контакт с выделениями из полости рта или респираторными выделениями (воздушно-капельным путем). Поэтому инфекция легко распространяется через кашель, особенно когда люди находятся в тесном контакте, например, живут в одном доме с человеком, который болеет коклюшем.

Он передается и через чихание. Когда инфицированный человек кашляет или чихает, крошечные капли, насыщенные микробами, разбрызгиваются в воздух и проникают в процессе дыхания в легкие любого, кто оказывается рядом.

Младенцы с коклюшем требуют постоянного наблюдения, чтобы избежать потенциально опасных осложнений из-за нехватки кислорода. По данным сайта Healtline, к серьезным осложнениям относятся: повреждение головного мозга, пневмония, припадки, кровоизлияние в мозг, судороги. смерть.

Несколько дней назад мы писали, что всплеск коклюша зафиксирован в США в 2024 году. Врачи заявили, что это может быть "наследием пандемии COVID-19.