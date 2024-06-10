"У вас просто все разваливается": Аймагамбетов жестко высказался в адрес Минздрава

На заседании комитета мажилиса сегодня рассматривали вопрос касательно лечения онкобольных в Казахстане - депутат Асхат Аймагамбетов жестко высказался в адрес Минздрава, передает корреспондент NUR.KZ.

Все заседание между депутатом Асхатом Аймагамбетовым и вице-министром здравоохранения Тимуром Султангазиевым чувствовалось напряжение. Одним из главных поводов негодования депутата по отношению к Минздраву стал приказ о сокращении бюджета на лечение онкобольных в Казахстане.

"Если смотреть по оборудованию по лучевой терапии - к сожалению, у нас многие граждане умирают не от того, что лечения не хватает, а от того, что эти лучевые аппараты старые, они прожигают и травмируют здоровые органы. Вот, о чем мы должны говорить. Снижение на 20% финансирования на лечения больных раком очень сильно ударит по больным. Очень сильно.

К чему это приведет? В Казахстане помимо химеотерапии онкобольные получают дорогостоящую терапию, и принятое решение снизит шансы на выздоровления – это вообще вопрос о жизни, насколько эти граждане смогут дальше иметь возможность жить и получать дорогие препараты", - заявил Аймагамбетов.

Вице-министр Минздрава ответил, что вопрос сокращения бюджета на онкобольных был тщательно проанализирован.

"Решение о снижении тарифов было принято коллегиально на коллегии министерства здравоохранения, и мы заверяем, что данное решение не приведет к ограничениям в получении медицинской помощи в рамках стандартов и утвержденных клинических протоколов. Хотел сказать, что это не повлияет на качество и доступность медицинской помощи онкологическим пациентам. Данное решение было принято после тщательного анализа финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций", - заявил Тимур Султангазиев.

На заседании возникало много вопросов о проблеме в сфере лечения онкобольных, вице-министр Султангазиев старался отвечать на них в пользу Минздрава. После очередного ответа Асхат Аймагамбетов не сдержался.

"Технологии есть (в сфере лечения онкобольных – прим.ред.), проблема только с их реализацией - получается, 1,5 года уже пилот прошел, технологию внесли, результата нет. Вот и все. (…)

Мы можем бесконечно сидеть, и вы можете обороняться, но у нас достаточно информации. Я просто не начинал (озвучивать ее – прим.ред.). У нас достаточно информации, когда у вас это все на самом деле просто разваливается. Не хотелось бы уже по конкретным не очень хорошим, нелицеприятным фактам сейчас проходиться, но вы, будьте добры, отвечайте по существу", - заявил депутат.

Напомним, на днях Асхат Аймагамбетов высказался о новом приказе министра здравоохранения - о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний.

Он отмечал, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.

По его словам, министерством принимаются противоречащие всему здравому смыслу решения.

Позже представители Минздрава прокомментировали публикацию депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова о сокращении бюджетных средств на лечение онкобольных. В ведомстве заявили, что в медорганизациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге.

Напомним, что в марте этого года Аймагамбетов также раскритиковал подходы Минздрава к системе ОСМС.