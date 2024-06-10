Минздрав: Деньги онкобольных потратят на роды и лечение детских болезней в Казахстане

Замглавы Минздрава заявил, что сокращение бюджета на лечение онкобольных в Казахстане – вынужденная мера, и рассказал, куда пойдут "высвободившиеся" средства, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании комитета мажилиса вице-министр Тимур Султангазиев ответил на вопрос, куда будут направлены "высвободившиеся" средства после сокращения бюджета на лечение онкобольных.

"На 20% уменьшили, вы считаете, что это абсолютно правильно, и ровно на 20% все КГЗ (клинико-затратные группы, система оплаты больничной помощи – прим.авт.) одинаково надо было порезать? Это обоснованное решение, и надо было на 20% все (сократить – прим.авт.), или должен был быть дифференцированный подход", - спросил вице-министра МЗ депутат Асхат Аймагамбетов.

"Это была необходимая вынужденная мера Минздрава, чтобы обеспечить адекватное финансирование онкологической службы. Мы до конца этого года пересмотрим тарифы онкологической службы – где-то вверх, где-то вниз.

Но высвобожденные средства по онкологической помощи в первую очередь пойдут на увеличение тарифов родовспоможения и детства. На неонатологию, на такие направления, как неврология, аллергология, эндокринология в детстве и физиологические роды, на которые на сегодняшний день тарифы очень занижены. Имеются более 8 млрд кредиторской задолженности", – заявил вице-министр МЗ Тимур Султангазиев.

Депутат Аймагамбетов с таким решением не согласился.

"Когда вы говорите, что мы режем деньги, чтобы высвободить их для других сфер, это звучит… как бы это сказать… трудно для восприятия, потому что все заболевания, все больные должны получать услуги, но это не должно быть за счет какой-то группы, это не должно быть за счет онкологических больных. Давайте вместе будем решать вопросы, но это не должно быть за счет онкологических больных", – заявил депутат.

Аймагамбетов добавил, что надеется, что работники системы здравоохранения, которые высказались сегодня о проблемах онколечения в Казахстане, не пострадают и их "не будут преследовать".

В кулуарах заседания вице-министр Султангазиев добавил, что траты на онколечение в Казахстане с 2020 года выросли с 42 до 153 млрд тенге.

"Мы видим, что в рамках нового тарифа имеют место завышенные тарифы. Мы, как Минздрав, детально провели анализ финансово-хозяйственной деятельности медорганизаций, и выявили наличие значительных остатков на счетах. И чем эти деньги просто будут на остатках лежать, наша задача – обеспечение доступной медпомощи для всех. Соответственно, одна из задач – улучшение медпомощи родовспоможения и детства. Но сразу же хотел сказать, что вся помощь онкопациентам будет обеспечена в полном объеме", – сообщил замглавы Минздрава.

Напомним, депутат Аймагамбетов сегодня не сдержал эмоций во время обсуждения проблем лечения онкобольных в Казахстане и решения Минздрава о сокращении средств на их лечение – он заявил, что у министерства в этой сфере "все разваливается".

Ранее Асхат Аймагамбетов высказался о новом приказе министра здравоохранения – о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний. Он отмечал, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года. По его словам, министерством принимаются противоречащие всему здравому смыслу решения.

Позже представители Минздрава прокомментировали публикацию Аймагамбетова о сокращении бюджетных средств на лечение онкобольных. В ведомстве заявили, что в медорганизациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге.

Также сообщалось, что в марте этого года Аймагамбетов также раскритиковал подходы Минздрава к системе ОСМС.