Участковым врачам в Казахстане будут доплачивать за раннее выявление болезней

Участковых врачей в Казахстане будут поощрять за выявление заболеваний у пациентов на ранней стадии, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

В пресс-службе Минздрава рассказали, что в целях повышения эффективности работы врачей участковой службы вводится новая система расчета стимулирующих выплат.

"Если до этого стимулирование специалистов проводилось в большей степени по системе снятия за невыполнение показателей, то новая система направлена на поощрение за выявление заболеваний на ранней стадии.

Это создаст мотивацию для медицинского персонала поликлиник не допускать осложнения и необоснованной госпитализации пациентов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве уточнили, что расчет стимулирующих надбавок будет осуществляться автоматически, исключая человеческий фактор.

Напомним, в 2023 году медработникам в Казахстане повысили зарплаты.

До этого, осенью 2022 года, экс-премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отчитывался, что средняя заработная плата медицинских работников составляла 420 тысяч тенге.

Также в 2024 году у казахстанцев появилась возможность попасть на прием к узким специалистам без предварительной записи к терапевту.

Также напомним, что каждый год в период с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проходит кампания по свободному выбору поликлиники, где каждый казахстанец может выбрать подходящее для себя медучреждение.

Мы также рассказывали, что делать, если в поликлинике нет нужного врача.