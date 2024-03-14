Как казахстанцы смогут ходить к врачам в обход терапевта, рассказали в Минздраве

В кулуарах сената вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев пояснил, как будет работать система записи к профильным врачам в Казахстане без направления терапевта, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам вице-министра здравоохранения, в каждой поликлинике будут свои правила по визиту к различным специалистам.

"В каждой поликлинике свои механизмы: приложения, информационные системы для записи онлайн. Можно записаться через регистратуру, в некоторых до сих пор практикуются живые очереди", - заявил Тимур Султангазиев.

Вице-министр также отметил, что увеличения очередей или ажиотажа от новой меры не ожидают. Обращаться к узким специалистам при этом казахстанцы смогут по "очевидным и объективным потребностям".

Ранее сообщалось, что напрямую обращаться к нужному врачу казахстанцы смогут уже с апреля этого года. Таким образом в стране меняют стандарты оказания медпомощи в поликлиниках.

Напомним, в рамках ГОБМП и ОСМС жители Казахстана могут получать многие медицинские услуги бесплатно. Это касается не только основных, но и дорогостоящих услуг.

Вместе с тем, каждый год в период с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проходит кампания по свободному выбору поликлиники, где каждый казахстанец может выбрать подходящее для себя медучреждение.

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