На сколько у казахстанских учителей и врачей поднялись зарплаты, отчитались в правительстве

Учитель. Иллюстративное фото: Godong / Getty Images

На совещании кабмина, прошедшем в понедельник, доложили о том, как идет работа по повышению зарплат работникам бюджетной сферы. Тезисы с мероприятия приводит официальный интернет-ресурс премьера.

Сегодня на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова были рассмотрены итоги исполнения и предложения по актуализации программы повышения доходов населения.

Одним из спикеров на мероприятии глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров – министр доложил, что в результате реализации программы были увеличены зарплаты более чем 1,1 млн работников бюджетной сферы, в частности:

74 тыс. врачей – в среднем на 30%;

– в среднем на 30%; 600 тыс. педагогов и учителей – на 25%;

– на 25%; 173 тыс. представителей среднего медицинского персонала – на 20%;

– на 20%; других категорий работников бюджетных организаций – на 20%.

Также, по словам Куантырова, были приняты дополнительные меры по обеспечению занятости и сокращению разрыва в оплате труда среди работников.

Вместе с тем были проработаны меры для актуализации программы до 2029 года. При этом ее планируется разделить на республиканский и региональный уровни – ожидается, что это позволит максимально вовлечь в процесс акиматы.

Алибек Куантыров. Архивное фото: primeminister.kz

Одними из основных направлений в предстоящий период, как отметили в правительстве, станут:

создание рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости;

повышение доходов сельского населения в рамках проекта "Ауыл Аманаты";

оказание различных мер господдержки малому и среднему бизнесу.

Также планируется продолжить работу по повышению зарплат из бюджета и оказанию гражданам проактивных мер соцподдержки посредством новых цифровых сервисов.

Премьер-министр отметил, что регионам необходимо в двухдневный срок утвердить планы по повышению доходов населения, а также в ускоренном порядке согласовать и внести актуализированную программу в форме комплексного плана в правительство.

Совещание с членами кабмина. Фото: primeminister.kz

С докладами на совещании также выступили министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Повышение зарплат учителей

Зарплаты казахстанских учителей постепенно повышают с 2020 года. Дело в том, что размеры их окладов заметно отставали от средних показателей по республике.

С 1 января 2023 года по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева их заработные платы в очередной раз были увеличены на 25%. Повышение коснулось учителей средних школ, колледжей, а также воспитателей детских садов, методистов и преподавателей дополнительного образования.

Таким образом, зарплата педагогов в настоящее время увеличена в два раза – в сравнении с той, что выплачивалась до изменений.

Повышение зарплат медицинских работников

На проблему низких зарплат у медработников обратил внимание Касым-Жомарт Токаев еще в 2020 году, когда в стране бушевала эпидемия коронавируса.

"Среди специалистов различных отраслей самую низкую зарплату получают врачи. Поручаю правительству начиная с текущего года поэтапно повышать заработную плату медиков и довести ее к 2023 году до уровня в два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике", – сказал президент на заседании Национального совета общественного доверия 27 мая 2020 года.

В итоге, как передает МИА "Казинформ":

если в 2019 году средняя зарплата врача составляла 189,3 тысячи тенге, то в 2020 году она повысилась до 246,1 тысячи тенге, то есть на 30%;

составляла 189,3 тысячи тенге, то в 2020 году она повысилась до 246,1 тысячи тенге, то есть на 30%; в 2021 году зарплаты подняли уже до 320 тысяч тенге, или на 30%;

в 2022 году – до 415,9 тысячи тенге, то есть прирост составил 30%.

Что же касается среднего медперсонала, то есть медсестер и медбратьев, фельдшеров скорой медпомощи и ряда других работников:

если в 2019 году их средняя зарплата составляла 120,5 тысячи тенге, то в 2020 году она повысилась до 144,6 тысячи тенге, то есть на 20%;

в 2021 году она повысилась до 173,5 тысячи тенге, или на 20%;

в 2022 году зарплаты среднему медперсоналу подняли до 208 тысяч тенге, или еще на 20%.

В целом ожидалось, что к 2023 году среднюю заработную плату врача повысят до 531 тысячи тенге, а среднего медицинского работника – до 249 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011060-na-skolko-u-kazahstanskih-uchiteley-i-vrachey-podnyalis-zarplaty-otchitalis-v-pravitelstve/