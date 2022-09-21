Смаилов: Средняя зарплата врачей в Казахстане составила 420 тысяч тенге

Врач измеряет давление у мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что зарплата врачей в Казахстане значительно выросла, передает корреспондент NUR.KZ.

"Значительно повысилась заработная плата медицинских работников. В текущем году средняя зарплата врачей составила 420 тысяч тенге, средних медработников – 234 тысячи тенге. Профессия врача становится привлекательной и престижной", – сообщил премьер-министр.

Министр здравоохранения Ажар Гиният добавила, что с 2020 года зарплата врачей растет ежегодно по поручению президента. Сейчас перед правительством стоит цель – довести ее до уровня в 2 раза выше средней заработной платы в экономике к 2023 году.

Ранее в Минздраве заявляли, что в 2023 году в Казахстане врачи будут получать в среднем 530 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1988831-smailov-srednyaya-zarplata-vrachey-v-kazahstane-sostavila-420-tysyach-tenge/