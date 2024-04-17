Полуторагодовалая девочка умерла в реанимации в Сатпаеве: Минздрав начал проверку

В области Ұлытау начали проверку в отношении медиков после смерти маленькой девочки в реанимации – мать погибшей винит в смерти дочери врачей, передает телеканал "Алматы".

Сообщается, что девочка в этой семье родилась после двух сыновей и была долгожданным ребенком. На момент смерти малышке был 1 год и 7 месяцев.

По словам матери, 3 марта девочка стала беспокойной, у нее началась рвота. Обеспокоившись ее состоянием, женщина вызвала скорую помощь. Ребенка быстро доставили в городскую инфекционную больницу Сатпаева, но там отказали в госпитализации.

"Пришел врач, его самого ждали 20-30 минут. Осмотрел ребенка, сказал состояние хорошее, укол поставим и отправим домой. При враче еще была рвота. Дома по назначению доктора давала воду. На утро пошли в поликлинику", – рассказала жительница Сатпаев Салтанат Байсалбаева.

По словам женщины, участковый врач снова отправил их в больницу. На тот момент ребенок уже был слаб, состояние малышки ухудшалось. В инфекционке девочку перенаправили в реанимационный блок. Там медперсонал пытался помочь ослабленной девочке, но она в конце концов скончалась.

"Я считаю, врачи виноваты в смерти моей дочери. Так как они нам вовремя не оказали помощь. В связи с этим я написала заявление в прокуратуру и Министерство здравоохранения. Сейчас началась проверка по этому делу. Как у меня на руках будет заключение, я напишу заявление в полицию", – заявила мать погибшей.

В Управлении здравоохранения области Ұлытау подтвердили, что начали проверку по факту смерти ребенка.

"В связи с произошедшим Департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по области Ұлытау проводится внеплановая проверка. После окончания расследования мы дадим разъяснения", – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что подобные истории происходили и ранее.

Так, в середине марта в Актобе полиция начала расследование гибели полуторагодовалого ребенка – девочка умерла после лечения в больнице.

До этого сообщалось, что в Костанае женщина осталась недовольна результатами проверки больницы после смерти ее двухлетнего сына. Мальчик попал в инфекционное отделение больницы с ларингитом в декабре прошлого года, спустя двое суток в реанимации он скончался.

Родители мальчика считают виновными в его смерти врачей. Мама ребенка заявила, что за всю ночь перед его смертью к малышу ни разу не подошел врач, приходила только медсестра. Однако проверка выявила лишь одно нарушение со стороны больницы.

При этом в конце февраля в Северо-Казахстанской области мама семилетней девочки потребовала привлечь врачей областной больницы к ответственности – женщина заявила, что ее дочери поставили правильный диагноз лишь с девятой попытки.