"Никому не пожелаю": жительница СКО требует наказать врачей за неправильные диагнозы дочери

Жительница Петропавловска требует наказать врачей детской больницы - ее дочери поставили правильный диагноз лишь с девятой попытки. В больнице прокомментировали инцидент, передает телеканал "Астана".

Как рассказала Лилия Чугунова журналистам, в октябре ее дочь стал мучать сильный кашель, до рвоты. Родители две недели подряд обращались в приемный покой детской больницы. Там ребенку назначали лечение и отправляли домой, но девочке становилось только хуже.

По словам мамы девочки, врачи больницы методом проб и ошибок ставили ее дочери несколько диагнозов - ОРВИ, коклюш, бронхит, ларингит, трахеит и пневмония. Последние подтвердился после КТ, но драгоценное время было упущено.

"Нам предлагали препараты от астмы, небулайзер. Опять же у нее все раздражалось и все доходило до рвоты. Ребенок абсолютно не ел. Через полчаса после КТ приходит мне диагноз - двусторонняя пневмония верхнедолевая очаговая с бронхоэкстазами, тяжем и фиброзом.

Как я должна была реагировать на это все? Я билась в истерике. После чего на утро приходит врач с опущенной головой и говорит": "Да, конечно, вам не надо здесь лежать", - возмущена казахстанка.

После этого дочь Лилии перевели в другое отделение, назначили 4-й курс антибиотиков, а спустя три дня девочка перестала есть и вставать – произошел отек легкого. После двухнедельного лечения девочку выписали, и родители приняли решение везти ее к омским специалистам. Там школьница пошла на поправку.

Измотанная семья потребовала проверить на компетентность петропавловских врачей. Первая проверка Департамента медфармконтроля показала, что специалисты инфекционки нарушили несколько протоколов.

"Проводим проверку в отношении многопрофильной инфекционной больницы, т.е это объект многопрофильной детской областной больницы. Выявляем нарушение клинических протоколов на ОРВИ и коклюша.

По итогам проверки мы выдаем предписание администрации детской областной больницы, чтобы впредь такого не было. И в целом это нарушение считается значительным, не грубым. Это были нарушения диагностического характера", - заявил руководитель Департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля по СКО Батырхан Сарымсаков.

В самой многопрофильной детской областной больнице сообщили, что после первой проверки виновных нашли и даже наказали, но саму ситуацию критической не считают.

"Шесть медицинских работников МДОБ привлечены к дисциплинарной ответственности за отсутствие настороженности по своевременному выявлению клинической серонегативной формы коклюша, а так же за нарушение приказа по качественному оформлению медицинской документации (медицинского заключения).

Медицинская история болезни проходила независимую медицинскую экспертизу, где грубых нарушений со стороны лечебно-диагностического процесса не было выявлено", - заявил в больнице.

В медучреждении также указали, что помощь оказана в полном объеме - "со значительным улучшением состояния ребенка". Но мама Евы не может простить врачам, что ребенок столько времени ждал жизненно важной медицинской помощи.

"Четыре месяца моего ребенка вычеркнули из жизни. Ребенок находится на надомном обучении, но мы должны уже выходить из этого состояния. Никто даже не подумал о нас и не предложил свою помощь реабилитационную, тот же массаж, ЛФК и физиотерапию. Очень страшно и никому не пожелаю - страшно обращаться в больницу", - поделилась Лилия.

Тем временем специалисты медфармконтроля начинают вторую проверку по качеству лечения уже в стационаре детской больницы. Для объективности, как и в первый раз, ждут независимых экспертов. Результаты проверки будут озвучены через месяц.