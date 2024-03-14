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Эзотерика

"Есть нарушения в работе врачей": смерть полуторогодовалой девочки расследуют в Актобе

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Мама держит ребенка за руку
Мама и ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе полиция начала расследование гибели полуторогодовалого ребенка - девочка умерла после лечения в больнице. В облздраве прокомментировали ситуацию, передает "Первый канал "Евразия".

Как сообщает телеканал, в больницу девочка попала в конце декабря. До середины января девочка пролежала в стационаре.

Врачи говорили о воспалении лимфоузлов. После ребенка девочку выписали. А через три дня после возвращения в село болезнь вернулась. Тогда сельские врачи прописали антибиотики. После них у малышки началась аллергия.

"Педиатр дала активированный уголь, диазолин и вызвала инфекциониста. Он принял нас. Во время осмотра врач не увидел признаков кори. Во рту заметил лишь стоматит и сказал, что это вирусное", - рассказала мама девочки Ырысты Сергалиева.

Лучше девочке не стало, и ее повезли в Актобе. В городе ребенка положили в реанимацию, но спасти не смогли. Было потеряно драгоценное время.

"С 9 по 15 число ребенка лечили амбулаторно, хотя нужно было положить в стационар. Есть нарушения в работе врачей Темирской районной больницы. Всем им объявлен выговор. Этим мы не ограничимся", - прокомментировала ситуацию замглавы управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тюлькубаева.

Убитые горем родители обратились и в полицию. Правоохранители сообщили, что назначили экспертизы. Начато расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2067966-est-narusheniya-v-rabote-vrachey-smert-polutorogodovaloy-devochki-rassleduyut-v-aktobe/

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