Ребенок умер в больнице: жительница Костаная возмущена результатами проверки после смерти сына

В Костанае стали известны итоги проверки больницы после смерти двухлетнего ребенка. Однако мать умершего осталась недовольна результатами проверки, сообщает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, еще в декабре двухлетний Асан попал в инфекционное отделение с ларингитом. Мальчик скончался через двое суток в реанимации. Причиной смерти ребенка, как показало позже вскрытие, стали пневмония и сердечная недостаточность.

После случившегося родители подали жалобу на больницу в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Проверка завершена. Однако она показала одно нарушение по работе поликлиники - перебои со связью с матерью болеющего ребенка. И лишь одно нарушение со стороны детской больницы.

Мать скончавшегося ребенка Макпал Баймухаметова не согласна с результатами проверки, которую провел департамент. Женщина отмечает, что эксперты не смогли ответить ни на один из возникших у семьи вопросов после смерти малыша, а врачи и вовсе обвиняют в случившемся самих родителей.

"Дежурный врач, осмотрев ребенка, увидев, что у ребенка неотложное состояние, должен был сделать обзвон или лечащему врачу, или завотделения, и согласовать тактику лечения ребенка. Этого звонка она не сделала, но помощь оказала", - сообщил специалист отдела департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Кайрат Хазин.

Отмечается, что с результатами проверки был ознакомлен и главврач больницы, а также фонд соцмедстрахования и департамент полиции.

Уголовное дело, по информации местного департамента полиции, еще расследуется, будет проведена дополнительная экспертиза.

"В настоящее время назначена комплексная экспертиза в отношение трех медицинских учреждений, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщил заместитель начальника следственного управления ДП Костанайской области Бауржан Кусаинов.

Родители погибшего ребенка считают, что врачами было упущено время. По их словам, за всю ночь дежурный врач ни разу не осмотрела ребенка. И именно это стало причиной смерти маленького Асана.

"Все выводы фармконтроль заключил, исходя из объяснительных медперсонала. Винят нас, родителей, что мы вовремя не госпитализировали ребенка, конкретная причина у нас была.

Мы поехали через час, на своей машине сами повезли ребенка. Тем не менее, фармконтроль нас винит в этом. А то, что было за всю ночь - врач ни разу не осмотрел ребенка. То есть всю ночь время было упущено, в этом вины врачей нет?" - возмущена мать погибшего ребенка Макпал Баймухаметова.

Семья Баймухаметовых намерена добиться правды и идти до конца, дойдя и до Минздрава, чтобы наказать виновных в смерти сына.

Напомним, ранее мы писали о том, что двухлетний малыш умер в стенах Костанайской областной детской больницы. Жительница Костаная рассказала, что у ее двухлетнего сына 18 декабря поднялась температура. Приехавший врач скорой помощи осмотрел малыша и поставил укол. Медработник отметил, что хрипов у ребенка нет, горло не красное.

Утром следующего дня родители вызвали педиатра. Как сообщила мама ребенка, малыш до обеда вел себя активно, играл и бегал, но после часу дня его состояние ухудшилось: ребенок капризничал, лежал, ничего не ел. Снова вызвали скорую помощь, которая настояла на госпитализации. Врач установила, что у ребенка ларингит.

В отделении, по словам женщины, за всю ночь к ее сыну ни разу не подошел врач: была только медсестра, которая ставила ребенку уколы. На следующий день ребенок скончался.