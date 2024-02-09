"Врач не посчитала нужным подойти": ребенок умер в больнице Костаная

Двухлетний малыш умер в стенах Костанайской областной детской больницы. По мнению его матери, врач не уделила ребенку достаточно внимания. Проводится расследование, передает "ТоболИнфо".

Жительница Костаная рассказала, что у ее двухлетнего сына 18 декабря поднялась температура. Приехавший врач скорой помощи осмотрел малыша и поставил укол. Медработник отметил, что хрипов у ребенка нет, горло не красное.

Утром следующего дня родители вызвали педиатра. Как сообщила мать, малыш до обеда вел себя активно, играл и бегал, но после часу дня его состояние ухудшилось: ребенок капризничал, лежал, ничего не ел.

К четырем часа дня у малыша появилась одышка. Снова вызвали скорую помощь, которая настояла на госпитализации. Врач установила, что у ребенка ларингит.

"Мы поехали в больницу чуть позже своим ходом, так как нужно было еще забрать старшего ребенка из школы. Когда мы уже собрали все вещи и готовы были ехать в больницу, пришел педиатр, тоже осмотрел сына и снова диагностировал ларингит. С сыном в больницу лег муж, я осталась с младшей дочкой дома. В приемном покое инфекционного отделения ребенку тоже "поставили" ларингит", - рассказала мама погибшего малыша.

В отделении, по словам женщины, за всю ночь к ее сыну ни разу не подошел врач: была только медсестра, которая ставила ребенку уколы.

"Ребенок задыхался, мучался, муж просил позвать врача, но медсестра только отвечала: "Ну а что я сделаю?" У нас была очная ставка в полиции с врачом, дежурившим в отделении в ту ночь. Она утверждает, что подходила к ребенку и осматривала его со стороны. Но муж ее даже не помнит: он ее не видел рядом с ребенком. Камеры в больнице не подключены, хотя они есть, поэтому достоверно установить, подходила она или нет, мы не можем.

На утро, когда врач сменился, к нам подошли только к 11 часам. Ребенку сделали рентген, он показал бронхит. Врач назначил кислород, после него сыну стало еще хуже. Когда он посинел, в больнице забегали и позвали реаниматолога. Сын уже был в крайне тяжелом состоянии. В 14:30 он скончался. Согласно вскрытию, причина смерти - пневмония и сердечная недостаточность", - сообщила мама умершего мальчика.

Женщина считает, что было упущено драгоценное время.

"Сейчас идет допрос всех, кто был в ту ночь в больнице. Каждый день нас практически вызывают в полицию. Также проверяют, действительно ли камеры были отключены. Когда у нас был разговор с реаниматологом, он предполагает, что если бы сын попал к ним в отделение раньше, его можно было бы спасти, но врач не посчитала нужным подойти к моему сыну - она только дала назначение через медсестру дистанционно. Сейчас мы ждем результаты проверки Комитета медицинского и фармконтроля", - рассказала женщина.

Мать погибшего ребенка также написала заявление в прокуратуру. Сообщается, что она намерена добиваться переквалификации дела на ч. 3 ст. 317 УК РК - "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Главный врач Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов подтвердил, что факт смерти ребенка действительно был, но подробности случившегося раскрывать не стал, так как сейчас идет следствие.

"Да, к сожалению, у нас был зафиксирован факт досуточной летальности. Расследование продолжается, меня тоже вызывали на допрос. Идет проверка, нас ждут еще экспертизы", - констатировал Нурлан Ержанов.

В пресс-службе департамента полиции прокомментировали трагическую ситуацию.

"ДП Костанайской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка в реанимации Костанайской детской областной больницы 20 декабря 2023 года", - рассказали в ведомстве.

Также в полиции подчеркнули, что в рамках расследования проводится ряд необходимых следственных действий.

"Постановлением полиции назначена проверка в Департаменте Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Согласно ч. 3 ст. 317 УК РК, невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

На прошлой неделе стало известно, что в Акмолинской области 10-летний мальчик скончался после обрезания. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на боль в области послеоперационной раны. По данному факту начата судебно-медицинская экспертиза.

А в Алматинской области ребенок с ВИЧ-инфекцией впал в кому и скончался в больнице. По сообщению врачей, его родители отказывались от приема антиретровирусных препаратов сами и не давали их ребенку.