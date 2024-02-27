Выплаты для доноров крови могут увеличить в Казахстане

Заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что для восстановления энергетических затрат доноров требуется больше денег, чем выделяется сейчас, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова ответила на запрос депутатов сената о поддержке казахстанских доноров крови.

Запрос был направлен нынешним министром здравоохранения Акмарал Альназаровой, которая до вхождения в состав нового правительства была сенатором от Кызылординской области.

В ответе зампремьера говорится, что ежегодно в стране проводится свыше 250 тысяч донаций крови, 380 переливаний, более 100 тысяч человек получают трансфузии донорской крови.

"Для восстановления энергетических затрат донорам выплачиваются компенсации в размере 0,25 МРП (923 тенге)

Вместе с тем, согласно расчету, для восстановления энергетических затрат донору необходимо питание, обеспечивающее 4790 ккал. В денежном эквиваленте это составляет 1,25 МРП", - сообщила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, для повышения компенсации донорам дополнительная потребность составляет порядка 848 млн тенге.

"В настоящее время Минздравом прорабатывается внесение изменений в правила критериев и размера выплат донорам в части увеличения денежной компенсации безвозмездному донору с 0,25 МРП до 1,25 МРП.

Данное предложение планируется вынести на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии", - заявила зампремьер.

Напомним, что размер МРП в 2024 году составляет 3692 тенге. Следовательно 1,25 МРП в этом году равны 4615 тенге.

Кроме того, Тамара Дуйсенова сообщила, что в настоящее время проводится работа по восстановлению нагрудного знака "Почетный донор", упраздненного в 2009 году. Ведется разработка дизайна нагрудного знака.

Напомним, в конце января глава Минздрава Акмарал Альназарова, еще будучи сенатором, выступила с критикой низкой оплаты для доноров крови. Она заявила, что здоровье регулярных доноров требует адекватной поддержки.

Напомним, согласно приказу министра здравоохранения РК "Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов" от 28 сентября 2020 года, при безвозмездном донорстве полагается бесплатное питание либо его денежный эквивалент. Стоимость эквивалента составит 0,25 месячного расчетного показателя.

Также мы писали, что день сдачи крови можно использовать как официальный отгул с сохранением средней заработной платы.

Кроме того, мы рассказывали о возмездном донорстве - там сумма вознаграждения при платной донации зависит от того, сколько и какие компоненты крови сдает донор.