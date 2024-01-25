923 тенге за спасение жизни: депутат раскритиковала выплаты донорам в Казахстане
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На заседании сената депутат Акмарал Альназарова подняла вопрос низкой оплаты для доноров крови - их энергозатраты покрываются суммой чуть больше 900 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.
Как отметила депутат Альназарова, в обеспечении казахстанской системы здравоохранения компонентами донорской крови участвует ежегодно порядка 250 тысяч доноров, из них 47% - регулярные доноры.
"Вместе с тем здоровье регулярных доноров требует адекватной поддержки. Согласно рекомендациям, в день кроводачи донор должен возместить потерянный объем килокалорий, микроэлементов и получить пищевой рацион для профилактики анемии.
В настоящее время доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче 0,25 МРП, что составляет 923 тенге. Этой суммы для поддержания добровольного донорства на необходимом уровне, конечно же, недостаточно", - заявила депутат сената.
Поднять выплаты для доноров депутат предложила до 1,25 МРП - это чуть больше 4 600 тенге. Это потребует из бюджета 848 млн тенге в год.
Согласно приказу министра здравоохранения РК "Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов", при безвозмездном донорстве полагается бесплатное питание либо его денежный эквивалент. Стоимость эквивалента составит 0,25 месячного расчетного показателя.
Также мы писали, что день сдачи крови можно использовать как официальный отгул с сохранением средней заработной платы.
Еще мы рассказывали о возмездном донорстве - там сумма вознаграждения при платной донации зависит от того, сколько и какие компоненты крови сдает донор.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057457-donory-krovi-v-kazahstane-poluchayut-po-900-tenge-zayavila-deputat/