923 тенге за спасение жизни: депутат раскритиковала выплаты донорам в Казахстане

На заседании сената депутат Акмарал Альназарова подняла вопрос низкой оплаты для доноров крови - их энергозатраты покрываются суммой чуть больше 900 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила депутат Альназарова, в обеспечении казахстанской системы здравоохранения компонентами донорской крови участвует ежегодно порядка 250 тысяч доноров, из них 47% - регулярные доноры.

"Вместе с тем здоровье регулярных доноров требует адекватной поддержки. Согласно рекомендациям, в день кроводачи донор должен возместить потерянный объем килокалорий, микроэлементов и получить пищевой рацион для профилактики анемии.

В настоящее время доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче 0,25 МРП, что составляет 923 тенге. Этой суммы для поддержания добровольного донорства на необходимом уровне, конечно же, недостаточно", - заявила депутат сената.

Поднять выплаты для доноров депутат предложила до 1,25 МРП - это чуть больше 4 600 тенге. Это потребует из бюджета 848 млн тенге в год.

Согласно приказу министра здравоохранения РК "Об утверждении правил, критериев и размера выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов", при безвозмездном донорстве полагается бесплатное питание либо его денежный эквивалент. Стоимость эквивалента составит 0,25 месячного расчетного показателя.

Также мы писали, что день сдачи крови можно использовать как официальный отгул с сохранением средней заработной платы.

Еще мы рассказывали о возмездном донорстве - там сумма вознаграждения при платной донации зависит от того, сколько и какие компоненты крови сдает донор.