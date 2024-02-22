Новая глава Минздрава поручила наказать некоторых руководителей медорганизаций в Казахстане

На расширенной коллегии Минздрава глава ведомства поручила привлечь к ответственности первых руководителей медорганизаций, где образовалась кредиторская задолженность, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что система обязательного социального медстрахования (ОСМС) оказалась непрозрачной и низкоэффективной, а медорганизации – финансово неустойчивыми.

"С момента внедрения системы обязательного социального медстрахования расходы на оказание медпомощи в рамках ГБМП и ОСМС выросли в 2,5 раза и в 2023 году составили 2,6 трлн тенге, в том числе за счет страховых взносов ОСМС – 1 трлн тенге.

При этом отмечается ограниченность доступа застрахованных лиц к бесплатной медпомощи, подмена госгарантий платными услугами, высокая доля карманных расходов, недостаточное качество медуслуг, нахождение свыше 3,6 млн человек вне системы плановой медпомощи, а принимаемые меры по их вовлечению не приносят желаемого эффекта, непрозрачность системы ОСМС, ее низкая эффективность, финансовая неустойчивость медицинских организаций, системный дисбаланс заявленных обязательств.

Необходимо обеспечить принятие комплексных мер по модернизации системы оказания медицинской помощи, обеспечению ее прозрачности и эффективности, рациональности использования финансовых средств с фокусом на ресурсосбережения и удовлетворения потребностей граждан", – заявила министр.

По словам главы Минздрава, нужно оперативно решить проблему хронической кредиторской задолженности более 400 медорганизаций в Казахстане. Самую большую сумму задолжали медорганизации Астаны, Алматы и ВКО. Всего, согласно слайдам министра, задолженность медорганизаций Казахстана – 82,3 млрд тенге.

"Будет принят комплекс мер по обеспечению финансовой устойчивости государственных медорганизаций с обеспечением их рентабельности. Эту задачу необходимо решить первым руководителям медорганизаций под контролем управления здравоохранения регионов, увеличение будет производиться по убыточным тарифам.

Также поручаю привлечь к дисциплинарной и иной ответственности первых руководителей медорганизаций, допустивших образование и рост кредиторской задолженности по субъективным причинам", – заявила министр Альназарова.

Напомним, что Акмарал Альназарова занимает пост министра здравоохранения с 6 февраля этого года.

Добавим, недавно президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит. Он отметил, что ОСМС действует пять лет, но прогресса нет. Также на вопрос об отмене данного вида страхования в Казахстане из-за жалоб отвечала зампремьера.

Позже в Минздраве пояснили, что повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения и создать более справедливое распределение затрат на страховку.

Недавно сама Альназарова говорила, что отказываться от ОСМС в Казахстане "нельзя ни в коем случае".