"Начал синеть, задыхаться": казахстанка обвинила врачей в смерти двухлетнего сына

Жительница Костанайской области обвинила медиков в гибели двухлетнего сына. Полиция возбудила дело по факту гибели малыша, а облздрав начал проверку, предает телеканал "Астана".

Как рассказала журналистам Макпал Баймухаметова, ее маленький сын Асан в конце декабря попал в инфекционное отделение с ларингитом. За два дня до этого у ребенка поднялась температура и он жаловался на боли в горле. Врач скорой, а затем и участковый поставили диагноз "ларингит", воспаление гортани, и рекомендовали госпитализацию. В больницу с сыном поехал отец, потому что в семье еще двое малышей.

"Неоднократно ходил к медсестре, просил, чтобы та позвала врача. Врач не приходил, за всю ночь врач ни разу не подошла, не осматривала ребенка, только была медсестра, которая ставила ему уколы. До утра вот так он пролежал, промучился", - рассказывает Макпал.

По словам казахстанки, на следующий сделали рентген, который показал, что легкие чистые. Но состояние ребенка ухудшалось. Назначили кислород, после чего ему стало совсем плохо.

"Он уже начал весь синеть, посинел, задыхаться, тогда вызвали реаниматолога. Реаниматолог сразу забрал его в реанимацию. Со слов реаниматолога, он уже был в крайне тяжелом состоянии.

В реанимации он пролежал 2 часа и в полтретьего дня он скончался, умер. Я считаю, что виновата дежурный врач, она ни разу не осмотрела ребенка, она даже не приходила", - считает Макпал.

Вскрытие, как передает телеканал, показало, что Асан скончался от пневмонии и сердечной недостаточности. Но этот диагноз не поставил ни один врач, говорит Макпал. Безутешная мать считает, что драгоценное время было упущено.

В больнице комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что идет следствие. В управлении здравоохранения Костанайской области родителям ребенка соболезнуют и надеются на объективный результат проверки.

"Проводится проверка Комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности. По результатам этой проверки уже будем принимать те или иные административные меры согласно законодательству", - сообщил замглавы облздрава Куат Альмагамбетов.

Результата этой проверки ждут и в полиции. По факту смерти двухлетнего мальчика в детской областной больнице возбудили уголовное дело.

"ДП Костанайской области возбуждено уголовное дело по данному факту. В рамках расследования проводится ряд необходимых следственных действий", - сообщили в областном департаменте полиции.

Мама мальчика считает, что виновны в смерти ее сына врачи, которые не поставили правильно диагноз и своевременно не назначили лечение. Но все будет зависеть от результата проверки.