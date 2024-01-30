Оставили часть плода при аборте: родные казахстанки обвинили врачей в халатности в ЗКО

Жительница Западно-Казахстанской области после аборта оказалась на грани жизни и смерти. Ее родные винят врачей в халатности, передает телеканал "Астана".

Как рассказали родные 26-летней Аймекен журналистам, девушку привезли из райцентра в Уральск с рвотой и болями в животе. Из-за серьезного обострения токсикоза врачи отправили на женщину на втором месяце беременности на аборт. За процедуру пациентка заплатила 80 тысяч тенге, но ее состояние только ухудшилось.

За месяц Аймекен госпитализировали пять раз, рассказывают ее близкие. В итоге они решили отправить ее в частную клинику, а там выяснилось, что после прерывания беременности в матке осталась часть плода.

Сейчас родные девушки требуют привлечь врачей к ответственности.

"Надо было сразу один раз сделать аборт! А они 2 раза чистили матку под наркозом, это очень опасно для здоровья женщины. Она может потерять в дальнейшем возможность стать матерью. Я требую привлечь медиков к ответственности и принять меры", - поделилась с телеканалом родственница девушки Шынар.

Медики заявляют, что из-за тяжелого токсикоза беременность сохранить было невозможно. По их словам, Аймекен перед тем, как планировать материнство, нужно было пройти обследование, чтобы исключить хронические заболевания.

"Случаи такого тяжелого токсикоза бывают у нас. Действительно такой тяжелый, поступают к нам, осложненный, к врачам не обращаются. До 2-3 месяцев доходят. А потом уже, когда развитие ребенка... потом получается нарушение обмена веществ, полностью электролита обмена, тяжелые уже к нам поступают", - заявила заведующая отделением областной многопрофильной больницы Гульнара Муканова.

Аймекен до сих пор находится в областной больнице. Врачи не скрывают, состояние пациентки тяжелое. Врачи запланировали консилиум по ее случаю и планируют привлечь специалистов других медучреждений.