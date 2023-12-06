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"Что я детям скажу?": родные умершей женщины недовольны приговором медикам в Атырау

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Муж умершей женщины
Муж умершей женщины. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Накануне в Атырау вынесли приговор врачам, которых обвиняли в смерти роженицы. Из 6 подсудимых реальный срок получил лишь один. Родные погибшей этим недовольны, передает сайт телеканала КТК.

В январе прошлого года 37-летняя Гульдана Хинатулла родила своего четвертого ребенка в модульном отделении Атырауской областной больницы №2.

На следующий день у нее открылось кровотечение, она скончалась в реанимации во время операции.

Сиротами остались четверо детей. Родные обвинили в случившемся медиков. Они доказали, что во время родов женщина получила травмы – ей сдавили грудную клетку и сломали два ребра. А после врачи не смогли найти роженице кровь для переливания.

Согласно приговору, каждый осужденный обязан выплатить семье умершей пациентки по 5 миллионов тенге. Но близкие роженицы таким исходом дела недовольны.

"Что я скажу своим детям?! Четверо у меня остались. Каждый день спрашивают: «Когда мама вернется?» После школы матери забирают своих детей, они, глядя на них, тоже ждут мать. Мне тяжело. Сколько я буду их еще обманывать?" - вопрошает муж погибшей.

Источник: КТК

Напомним, из шести подозреваемых трое были признаны невиновными - факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей врачами Е., С., К. не нашел подтверждения.

Еще три медика - врачи-инфекционисты А. и Т. и акушер-гинеколог А. - приговорены к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на три года. В отношении двух подсудимых женщин Т. и А. назначено условное наказание.

Помимо этого, суд вынес два частных постановления в адрес прокурора и управления здравоохранения Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049326-chto-ya-detyam-skazhu-rodnye-umershey-zhenschiny-nedovolny-prigovorom-medikam-v-atyrau/

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