"Меня футболили": астанчанка обвинила врачей в гибели неродившегося ребенка (видео)

Жительница Астаны винит медиков в смерти своего неродившегося малыша. Девушка не могла встать на учет из-за беременности, а пока боролась за свои права, плод замер, передает телеканал "Астана".

26-летняя астанчанка, попросившая не называть свое имя, рассказал журналистам свою печальную историю. По словам девушки, ей отказали в постановке на учет по беременности из-за позднего обращения в поликлинику. Пока она пыталась встать на учет, плод замер, но узнала девушка об этом только через несколько месяцев.

Казахстанка считает, что все это случилось из-за того, что врачи отказались за ней наблюдать.

"С октября, получается, ноябрь, декабрь я бегала за врачами, за участковым врачом 9-й поликлиники. Никто меня не принимал, футболили. 18 или 19 неделя была уже. Никто не хотел брать на учет, обследовать меня", - рассказала жительница столицы.

По ее словам, она сидела в больничных коридорах, будучи беременной, часами. Девушка объясняет, что узнала о беременности только на 10-й неделе. Первое время наблюдалась у частных специалистов. Но когда обследования стали выходить в круглые суммы, решила обратиться в государственную поликлинику. И пока добивалась постановки на учет, по словам девушки, плод замер.

"Когда я сделала УЗИ, уже это был третий триместр. В декабре это было. Рожать мне нужно было в конце декабря или в начале января. Я узнала, что у меня плод умер. Умер еще на 26-27 неделе, когда полгода было", - вспоминает девушка.

У медиков другая версия. Они заявили, что пациентка долгое время решала прерывать беременность или оставить ребенка. Девушка этого не отрицает.

Как объясняют врачи, поэтому, согласно стандарту акушерской помощи, обменная карта на нее не заводилась. По этой же причине она не была поставлена на учет. А умерший плод, как сообщили в девятой поликлинике, обнаружили на 26 неделе, что идет вразрез с протоколом УЗИ.

"Пациентка обратилась в поликлинику по месту прикрепления 28 августа 2023 года на сроке 18-19 недель с целью прервать беременность по социальным показаниям. Однако при повторной явке в стационар после беседы с врачами приняла решение оставить беременность (на тот момент срок беременности составлял уже 22 недели).

Врачами поликлиники пациентка на следующий же день приглашена на прием, однако пациентка решила прервать беременность на платной основе. Убеждения и беседы с пациенткой не увенчались успехом, пациентка в последующие дни перестала отвечать на телефонные звонки. Появилась в поликлинике только на сроке 26 недель, где на УЗИ констатирована антенатальная гибель плода", - говорится в сообщении городской поликлиники №9.

В столичном управлении общественного здравоохранения отреагировали на ситуацию. В ведомстве пообещали детально разобраться в произошедшем.

Как сообщается на сайте городской поликлиники Петропавловска, беременные женщины должны встать на медицинский учет до 12 недели беременности.

Акушеры-гинекологи рекомендуют становиться под наблюдение врача в первом триместре, самый оптимальный срок 9-10 недели. Это позволит избежать осложнений при вынашивании ребенка, вовремя заметить и предотвратить угрозу выкидыша и при необходимости скорректировать течение беременности.

Кроме того, ранняя постановка на учет позволяет максимально точно определить срок беременности и родов. При этом врачи крайне редко ставят будущих рожениц на учет ранее 7-8 недели. Они объясняют это тем, что срок с 1 по 6 неделю – время, когда еще слишком высок риск самопроизвольного прерывания беременности.

Постановка на учет по беременности осуществляется в женской консультации по прикреплению к поликлинике по месту жительства беременной, а не по прописке. Для постановки под наблюдение врача понадобится только удостоверение личности.

Напомним также, ранее родные жительницы ЗКО обвинили врачей в халатности и потребовали привлечь их к ответственности. По их словам, 26-летняя девушка оказалась на грани жизни и смерти после аборта - якобы врачи оставили часть плода в матке.