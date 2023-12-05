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Врачам, не оказавшим помощь роженице, вынесли приговор в Атырау

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Гульдана Хинатулла
Гульдана Хинатулла. Фото: azh.kz

В Атырау озвучен приговор медикам, обвиняемым в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, в результате чего скончалась пациента, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда №2.

Судом установлено, что 17 января прошлого года в мобильное отделение Атырауской областной больницы №2 поступила беременная женщина, у которой был выявлен коронавирус. Женщина родила в тот же день, затем ее перевели в палату родильного отделения, где она пожаловалась на ухудшение самочувствия.

"Однако находившиеся в тот день на дежурстве врачи инфекционисты А. и Т., акушер-гинеколог А. вследствие небрежного отношения к своим профессиональным обязанностям не оказали своевременную медицинскую помощь потерпевшей Х.

Приступившие к работе на следующее утро заведующая реанимационным отделением Е., реаниматолог реанимационного отделения С., исполняющая обязанности заместителя директора больницы по лечебной части К., выяснив состояние пациентки, по результатам консилиума врачей приняли решение о необходимости проведения экстренной операции.

После проведения операции состояние потерпевшей не улучшилось, в связи с этим было принято решение о проведении повторной операции.

Однако при проведении повторной операции состояние потерпевшей Х. резко ухудшилось, и она умерла", – рассказали в суде.

В суде отметили, что указанные обстоятельства и вина подсудимых А., Т., А. доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями и показаниями эксперта, специалиста, видеозаписями. При это факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей врачами Е., С., К. не нашел подтверждения.

Подсудимые не согласились с предъявленным обвинением и просили их оправдать.

"Подсудимым А., Т., А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на три года. В отношении двух подсудимых женщин Т. и А. путем применения статьи 63 УК назначено условное наказание. Гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда удовлетворён частично", – огласили приговор в суде.

Кроме того, суд вынес два частных постановления в адрес прокурора и управления здравоохранения Атырауской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в январе прошлого года 37-летняя Гульдана Хинатулла родила своего четвертого ребенка в модульном отделении Атырауской областной больницы №2. На следующий день у нее открылось кровотечение, она скончалась в реанимации во время операции.

Также летом этого года жительница Караганды обвинила врачей больницы в халатности. По ее словам, ее госпитализированному мужу не оказали помощь должным образом, в результате чего мужчина скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049314-vracham-ne-okazavshim-pomosch-rozhenitse-vynesli-prigovor-v-atyrau/

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