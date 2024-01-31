"Затраты только растут": депутат поддержал возмущения казахстанцев о повышении взносов ОСМС

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале назвал справедливыми возмущения казахстанцев на предложение увеличить отчисления по ОСМС, передает NUR.KZ.

В своем посте депутат указал на такие проблемы в системе обязательного социального медицинского страхования, как:

отсутствие прозрачности и цифровизации,

низкие тарифы,

методологические недоработки,

не охваченные ОСМС несколько миллионов граждан,

путаница в пакетах ГОБМП и ОСМС.

По словам Аймагамбетова, первоначальная более или менее сбалансированная модель финансирования при внедрении была изменена, а ставки взносов государства были уменьшены в разы.

"Более того, республиканский бюджет не доплачивает в ФСМС по своим обязательствам касательно взносов за отдельные категории граждан. В результате вместо уменьшения затрат граждан на платное лечение, сегодня они растут", - заявил мажилисмен.

Он отметил, что только за последние 2 года карманные расходы населения на медуслуги увеличились с 27,7% до 31,1%.

"Сегодня медицинским организациям не хватает средств, растет кредиторская задолженность больниц, увеличивается время ожидания получения медицинской помощи гражданами, снижается также доступность медицинской помощи.

К сожалению, сегодня фонд не стал классической страховой организацией со всеми принципами страхования, а превратился во внебюджетный фонд. Насколько справедливо взваливать теперь все на граждан, увеличивая взносы?" - задался вопросом Аймагамбетов.

Напомним, на прошлой неделе в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход, из которого удерживаются взносы и отчисления на ОСМС – до 50 МЗП. Сейчас он не превышает 10 МЗП.

За официально трудоустроенных граждан платят их работодатели, за льготные категории – государство, а самозанятые казахстанцы должны уплачивать их сами.

Если изменения будут внесены в законодательство, то максимальный размер отчислений для работодателя, который равен 3% от зарплаты, вырастет с 25 500 до 127 5000 тенге, а у наемных работников (2% от зарплаты) – с 17 000 до 85 000 тенге.

Сейчас проект закона находится на стадии обсуждения. Оно продлится до 7 февраля.

Отмечалось, что пятикратное увеличение взноса по ОСМС коснется, вероятно, только 9% казахстанцев, которые получают зарплату более 850 000 тенге. Тем не менее эксперты считают, что оно может плохо сказаться на налогоплательщиках.

Добавим, система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), согласно данным на портале "Электронного правительства", действует в Казахстане с 1 января 2020 года.

Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно. В такую помощь входит:

медпомощь в амбулаторных условиях (диагностика и лечение);

специализированная помощь в стационарозамещающих условиях;

специализированная помощь в стационарных условиях в плановой и экстренной форме;

медицинская реабилитация;

патологоанатомическая диагностика;

подготовка посмертного донора;

обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Однако с момента внедрения ОСМС система неоднократно подвергалась критике.

Так, в прошлом году депутат Асхат Рахимжанов назвал систему соцмедстрахования "кормушкой для родственников чиновников" и заявил, что с внедрением системы ОСМС в Казахстане "получился бардак". Он потребовал от кабмина предоставить данные о зарплатах и премиях сотрудников ОСМС, а также отчитаться, сколько денег было собрано с момента запуска страхования и куда их потратили.

Позже глава Минздрава Ажар Гиният в ответ на критику депутата назвала ОСМС "правильной и своевременной мерой". По словам министра, благодаря ОСМС казахстанцам стала доступна дорогостоящая медицинская помощь.

Ранее мы подробно рассказывали, за что именно критикуют систему ОСМС и насколько справедлива эта критика.