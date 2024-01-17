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30 лет независимости Казахстана

"Вопросы на стадии обсуждения": Гиният о предложении не выдавать права казахстанцам без страховки

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Врач в халате
Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минздрава Ажар Гиният сегодня в кулуарах мажилиса рассказала, как будут увеличивать число казахстанцев, вовлеченных в систему медстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какова ситуация по предложению о введении ряда ограничений для незастрахованных граждан в Казахстане. Речь идет о возможности ограничить выдачу прав и разрешения на ношение оружия.

"Вопросы еще в стадии обсуждения, официально нормы даже нами не внесены в госорганы, поэтому вопрос пока остался на уровне обсуждения", – сказала в ответ Ажар Гиният.

При этом она отметила, что в этом году в рамках ОСМС планируется в первую очередь обеспечить максимальный охват системой всех граждан.

"В этом направлении сейчас мы обсуждаем нормы, чтобы те, граждане, которые не имеют работы, не могут оплатить и не попали в те 15 категорий населения, за которых обеспечивает государство, – особенно жители сел есть, и по данным цифровой карты семьи мы видим, что это около 2 млн человек, – сегодня мы внесли такое предложение, что таких граждан надо охватить через местный бюджет. Местные исполнительные органы должны обеспечить системой ОСМС", – заявила она.

По ее словам, такой опыт наблюдается у соседних стран.

"В РФ за какие-то категории населения платит муниципальный, местный бюджет, и сегодня у них охват системой ОСМС составляет почти 96-98 процентов", – пояснила она позицию Минздрава.

Напомним, в октябре Минздрав озвучил предложение ограничить выдачу прав на вождения авто и разрешения на хранение оружия для казахстанцев, у которых нет медицинской страховки.

Министр здравоохранения заявляла, что на основе цифровой карты семьи был проведен анализ вовлеченности населения в ОСМС, и на сегодня не застрахованы оказались еще более 3,3 млн казахстанцев.

Позже она объясняла это решение. Она отмечала, что подобные нормы – это мировая практика.

"Сегодня в нашей стране более 3000 людей в год погибает от ДТП. Ко мне в день поступают данные о 10 и более ДТП. В половине из этих случаев люди погибают, это молодые трудоспособные люди, а также дети. Во второй половине случаев — люди поступают в медорганизации в тяжелом состоянии.

Когда люди попали в такую ситуацию, как думаете, какая будет реакция на медработника, который спрашивает: "А вы застрахованы?" – говорила она.

Позже вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев рассказывал, получение каких еще услуг предлагают ограничить в Казахстане для незастрахованных граждан в системе ОСМС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2056015-voprosy-na-stadii-obsuzhdeniya-giniyat-o-predlozhenii-ne-vydavat-prava-kazahstantsam-bez-strahovki/

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