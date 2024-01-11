Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Женщина умерла после укола в больнице в Атырауской области

Опубликовано:

Врачи проводят операцию
Больница. Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал министерства здравоохранения

Жительница Атырауской области скончалась после укола в районной больнице. Ее родные винят в произошедшем врачей и требуют привлечь медиков к ответственности, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, в середине октября 54-летняя казахстанка обратилась в больницу с жалобами на боли в спине. По словам ее родных, ей поставили диагноз "поясничный остеохондроз" и назначили соответствующее лечение.

Однако, родные погибшей утверждают, что ей без предварительной пробы сделали укол, который стал причиной анафилактического шока - у нее внезапно понизилось давление, пошла пена изо рта и она скончалась на месте.  

"По назначению этот препарат нужно ставить внутримышечно, предварительно сделав пробу. Но медсестра этого не сделала, укол поставила ближе к завершению системы. Мы с мамой говорили в 11:30, в это время ее состояние было хорошим.

Нас в семье шестеро детей. В смерти матери виноваты два специалиста. Я прошу, чтобы представители компетентных органов вынесли справедливый приговор", - рассказал сын погибшей Жеткиншек Ислямов.

Полиция уже завела уголовное дело и начала досудебное расследование. Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стал анафилактический шок. Между тем специалисты департамента Комитета медицинского и фармконтроля выявили недостатки и в работе врачей.

"Показаны недостатки врачей. Теперь Курмангазинский районный отдел полиции должен назначить судебно-медицинскую экспертизу. Надеемся, что будет принята соответствующая процессуальная экспертиза", - отметил адвокат Руслан Мендалиев.

При этом, по данным телеканала, врач, назначивший лечение, и медсестра, поставившая укол, продолжают работать в больнице.

"С нашей стороны через Курмангазинскую районную больницу к данным специалистам применены различные дисциплинарные меры. Кроме того, управление привлекло к дисциплинарной ответственности и самого директора Курмангазинской районной больницы", - прокомментировала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Алмагуль Абилова.

А родственники погибшей ждут результатов очередной судебной экспертизы. Они требуют справедливого расследования и привлечь всех виновных к ответственности.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Караганде - здесь от анафилактического шока умер 40-летний мужчина. Родные мужчины заявили, что он предупредил врачей об аллергии на препарата, однако ему все равно вкололи опасное лекарство.

Позже выяснилось, что медсестру, вколовшую лекарство, не отстранили от работы.

В середине декабря сообщалось, что в Атырауской области женщина умерла прямо в процедурном кабинете в поликлинике после укола. Сообщалось, что противопоказаний у нее не было, женщина никогда не состояла на учете и лишь в последнее время стала жаловаться на снижение слуха. Позже врачи рассказали свою версию событий.

Добавим, что согласно информации Большой медицинской энциклопедии, анафилактический шок - одно из тяжелых проявлений анафилаксии, характеризующееся возбуждением и последующим угнетением функции центральной нервной системы, бронхоспазмом, резким падением артериального давления.

В подавляющем большинстве случаев анафилактический шок вызывают лекарственные вещества: пенициллин (чаще других препаратов), стрептомицин, новокаин, вакцины и сыворотки, витамин B1, ацетилсалициловая кислота, сульфаниламидные препараты, АКТГ, а также экстракты пыльцы растений.

Тяжелый анафилактический шок может развиться при употреблении даже ничтожно малых доз препаратов.

Первыми симптомами начинающегося анафилактического шока являются: беспокойство, чувство страха, пульсирующая головная боль, головокружение, шум в ушах, холодный пот.

В некоторых случаях предвестником развивающегося анафилактического шока может быть резко выраженный кожный зуд с последующим очень быстрым появлением уртикарных высыпаний и аллергического отека типа Квинке.

Нередко отмечается одышка, чувство стеснения в груди, кашель, что является следствием либо бронхоспазма, либо аллергического отека гортани, а также симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта в виде приступообразных болей в животе, тошноты, рвоты, поноса. Возможны мидриаз, пена изо рта, судороги, непроизвольные дефекация и мочеиспускание, кровянистые выделения из влагалища.

Особенно тяжело протекает анафилактический шок с потерей сознания. Больной может погибнуть в одних случаях в течение 5-30 минут при явлениях асфиксии, в других - через 24-48 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2054900-zhenschina-umerla-posle-ukola-v-bolnitse-v-atyrauskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.