Женщина умерла после укола в больнице в Атырауской области

Жительница Атырауской области скончалась после укола в районной больнице. Ее родные винят в произошедшем врачей и требуют привлечь медиков к ответственности, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, в середине октября 54-летняя казахстанка обратилась в больницу с жалобами на боли в спине. По словам ее родных, ей поставили диагноз "поясничный остеохондроз" и назначили соответствующее лечение.

Однако, родные погибшей утверждают, что ей без предварительной пробы сделали укол, который стал причиной анафилактического шока - у нее внезапно понизилось давление, пошла пена изо рта и она скончалась на месте.

"По назначению этот препарат нужно ставить внутримышечно, предварительно сделав пробу. Но медсестра этого не сделала, укол поставила ближе к завершению системы. Мы с мамой говорили в 11:30, в это время ее состояние было хорошим.

Нас в семье шестеро детей. В смерти матери виноваты два специалиста. Я прошу, чтобы представители компетентных органов вынесли справедливый приговор", - рассказал сын погибшей Жеткиншек Ислямов.

Полиция уже завела уголовное дело и начала досудебное расследование. Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти стал анафилактический шок. Между тем специалисты департамента Комитета медицинского и фармконтроля выявили недостатки и в работе врачей.

"Показаны недостатки врачей. Теперь Курмангазинский районный отдел полиции должен назначить судебно-медицинскую экспертизу. Надеемся, что будет принята соответствующая процессуальная экспертиза", - отметил адвокат Руслан Мендалиев.

При этом, по данным телеканала, врач, назначивший лечение, и медсестра, поставившая укол, продолжают работать в больнице.

"С нашей стороны через Курмангазинскую районную больницу к данным специалистам применены различные дисциплинарные меры. Кроме того, управление привлекло к дисциплинарной ответственности и самого директора Курмангазинской районной больницы", - прокомментировала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Алмагуль Абилова.

А родственники погибшей ждут результатов очередной судебной экспертизы. Они требуют справедливого расследования и привлечь всех виновных к ответственности.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Караганде - здесь от анафилактического шока умер 40-летний мужчина. Родные мужчины заявили, что он предупредил врачей об аллергии на препарата, однако ему все равно вкололи опасное лекарство.

Позже выяснилось, что медсестру, вколовшую лекарство, не отстранили от работы.

В середине декабря сообщалось, что в Атырауской области женщина умерла прямо в процедурном кабинете в поликлинике после укола. Сообщалось, что противопоказаний у нее не было, женщина никогда не состояла на учете и лишь в последнее время стала жаловаться на снижение слуха. Позже врачи рассказали свою версию событий.

Добавим, что согласно информации Большой медицинской энциклопедии, анафилактический шок - одно из тяжелых проявлений анафилаксии, характеризующееся возбуждением и последующим угнетением функции центральной нервной системы, бронхоспазмом, резким падением артериального давления.

В подавляющем большинстве случаев анафилактический шок вызывают лекарственные вещества: пенициллин (чаще других препаратов), стрептомицин, новокаин, вакцины и сыворотки, витамин B1, ацетилсалициловая кислота, сульфаниламидные препараты, АКТГ, а также экстракты пыльцы растений.

Тяжелый анафилактический шок может развиться при употреблении даже ничтожно малых доз препаратов.

Первыми симптомами начинающегося анафилактического шока являются: беспокойство, чувство страха, пульсирующая головная боль, головокружение, шум в ушах, холодный пот.

В некоторых случаях предвестником развивающегося анафилактического шока может быть резко выраженный кожный зуд с последующим очень быстрым появлением уртикарных высыпаний и аллергического отека типа Квинке.

Нередко отмечается одышка, чувство стеснения в груди, кашель, что является следствием либо бронхоспазма, либо аллергического отека гортани, а также симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта в виде приступообразных болей в животе, тошноты, рвоты, поноса. Возможны мидриаз, пена изо рта, судороги, непроизвольные дефекация и мочеиспускание, кровянистые выделения из влагалища.

Особенно тяжело протекает анафилактический шок с потерей сознания. Больной может погибнуть в одних случаях в течение 5-30 минут при явлениях асфиксии, в других - через 24-48 часов.