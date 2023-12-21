Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Женщина умерла в атырауской поликлинике после укола

Опубликовано:

Врач набирает жидкость в шприц
Шприц. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

51-летняя жительница Атырау умерла в городской поликлинике №1 после получения укола в процедурном кабинете. Случай прокомментировали в облздраве, передает "Ак Жайык".

Как сообщили изданию в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, трагический инцидент произошел еще 14 декабря.

По данным ведомства, в 09:15 часов женщине сделали укол, спустя 5 минут ей стало плохо и она потеряла сознание. Врачи вызвали скорую, а также сами оказали первую экстренную помощь, однако в 09:51 была зарегистрирована биологическая смерть.

Отмечается, что 51-летняя горожанка ежегодного проходила скрининг. 24 ноября она обратилась за консультацией к врачу-отоларингологу поликлиники с жалобами на ухудшение слуха.

13 декабря пациентка была у частного врача-сурдолога, которая поставила ей диагноз "Глухота I уровня. Левосторонняя глухота III уровня" и назначила лечение. В тот же день женщина была на приеме у участкового врача, чтобы получить направление в процедурный кабинет.

Сейчас по факту смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

О возбуждении уголовного дела не сообщается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2051797-zhenschina-umerla-v-atyrauskoy-poliklinike-posle-ukola/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.