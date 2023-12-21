Женщина умерла в атырауской поликлинике после укола

51-летняя жительница Атырау умерла в городской поликлинике №1 после получения укола в процедурном кабинете. Случай прокомментировали в облздраве, передает "Ак Жайык".

Как сообщили изданию в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, трагический инцидент произошел еще 14 декабря.

По данным ведомства, в 09:15 часов женщине сделали укол, спустя 5 минут ей стало плохо и она потеряла сознание. Врачи вызвали скорую, а также сами оказали первую экстренную помощь, однако в 09:51 была зарегистрирована биологическая смерть.

Отмечается, что 51-летняя горожанка ежегодного проходила скрининг. 24 ноября она обратилась за консультацией к врачу-отоларингологу поликлиники с жалобами на ухудшение слуха.

13 декабря пациентка была у частного врача-сурдолога, которая поставила ей диагноз "Глухота I уровня. Левосторонняя глухота III уровня" и назначила лечение. В тот же день женщина была на приеме у участкового врача, чтобы получить направление в процедурный кабинет.

Сейчас по факту смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

О возбуждении уголовного дела не сообщается.