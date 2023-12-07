Смерть карагандинца от укола: сделавшая инъекцию медсестра продолжает работать

В Караганде мужчина скончался в больнице после получения укола Цеф-3. Медсестра, сделавшая инъекцию, все еще продолжает работать в больнице города, передает "Патриот Караганды".

В Караганде 40-летний Торежан Макашев скончался в больнице в начале ноября от анафилактического шока. Как выяснилось позже, ему вкололи антибиотик Цеф-3 , на который у него была аллергия.

В департаменте контроля медицинского и фармацевтического контроля города сообщили, что перед гибелью мужчине делали аллергопробу под кожу, и кожа не воспалилась.

"Только со слов пациента, у него была аллергия на Цеф и на новокаин. Медицинских документов, подтверждающих данных факт, нету.

Согласно стандарту аллергологической помощи, если в анамнезе указано об аллергии, то запрещается вводить препараты. В случае субъективных сведений анамнеза проводится аллергологическая проба. Проба была проведена", - сообщила руководитель департамента медицинского и фармацевтического контроля Ольга Смирнова.

Несмотря на то, что укол повлек за собой гибель человека, медсестра, сделавшая инъекцию Торежану Макашеву, по словам Смирновой, не отстранена от работы - она продолжает работать в областной клинической больнице.

Напомним, об этом случае мы писали в начале декабря. После смерти мужчины от укола в Караганде родные пациента потребовали привлечь врачей к ответственности.

Как рассказал брат погибшего Арман Мукашев, врачи надели на запястье Торежана браслет со специальными наклейками синего цвета, который означает наличие аллергии на эти препараты. Но медсестра, несмотря на наличие этого браслета, ввела укол с лекарством. Мужчина сразу же покраснел, стал задыхаться и скоропостижно скончался. Реанимационные мероприятия не вернули его к жизни. У мужчины остались жена и трое детей.

Ранее мы также писали о случае в Астане, когда мужчина скончался после лечения методами "восточной медицины". Он обратился в клинику с жалобой на сонливость, была введена инъекция нелицензированного в РК препарата, после которой самочувствие резко ухудшилось. Мужчина, не приходя в сознание, спустя время скончался.

Согласно информации Большой медицинской энциклопедии, анафилактический шок (с греч. ana - вновь, aphylaxis - беззащитность) - одно из тяжелых проявлений анафилаксии, характеризующееся возбуждением и последующим угнетением функции центральной нервной системы, бронхоспазмом, резким падением артериального давления.

Впервые подобная реакция под названием анафилаксии была описана в 1902 году Рише и Портье (С. R. Richet, P. Portier) у собак. В дальнейшем такие реакции наблюдались у различных видов животных и у человека и были названы А. М. Безредкой анафилактическим шоком.

В подавляющем большинстве случаев анафилактический шок вызывают лекарственные вещества: пенициллин (чаще других препаратов), стрептомицин, новокаин, вакцины и сыворотки, витамин B1, ацетилсалициловая кислота, сульфаниламидные препараты, АКТГ, а также экстракты пыльцы растений.

Тяжелый анафилактический шок может развиться при употреблении даже ничтожно малых доз препаратов.

Первыми симптомами начинающегося анафилактического шока являются: беспокойство, чувство страха, пульсирующая головная боль, головокружение, шум в ушах, холодный пот.

В некоторых случаях предвестником развивающегося анафилактического шока может быть резко выраженный кожный зуд с последующим очень быстрым появлением уртикарных высыпаний и аллергического отека типа Квинке.

Нередко отмечается одышка, чувство стеснения в груди, кашель, что является следствием либо бронхоспазма, либо аллергического отека гортани, а также симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта в виде приступообразных болей в животе, тошноты, рвоты, поноса. Возможны мидриаз, пена изо рта, судороги, непроизвольные дефекация и мочеиспускание, кровянистые выделения из влагалища.

Особенно тяжело протекает анафилактический шок с потерей сознания. Больной может погибнуть в одних случаях в течение 5-30 минут при явлениях асфиксии, в других - через 24-48 часов.