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Женщина умерла в поликлинике в Атырау: врачи рассказали, что произошло (видео)

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Пациент сидит в процедурном кабинете
Процедурный кабинет. Иллюстративное фото: Francesco Militello Mirto/NurPhoto/Getty Images

В середине декабря в процедурном кабинете атырауской поликлиники умерла 51-летняя женщина. Врачи поликлиники рассказали, что произошло в тот день, передает сайт телеканала КТК.

По словам медиков, все произошло буквально на глазах, реанимировать несчастную они не смогли.

ЧП произошло в 1-й поликлинике в микрорайоне Авангард. Пациентка получила назначение от врача-сурдолога и пришла с ним к медсестрам.

В учреждении говорят: противопоказаний у нее не было, женщина никогда не состояла на учете и лишь в последнее время стала жаловаться на снижение слуха.

По предварительным данным, у пациентки случился анафилактический шок, то есть резкая аллергическая реакция на введенный препарат. Сейчас Комитет по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью проводит проверку по факту смерти казахстанки.

"На тот момент жалоб, головокружения не было, но через пять минут она упала и потеряла сознание. В этот момент пригласили врача, которая оказала первую реанимационную помощь, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, ввели адреналин, преднизолон. И подъехала скорая помощь, сразу они вызвали. Но результаты были безэффектны, женщину мы потеряли", - рассказала врач-эксперт поликлиники №1 Атырау Дина Камелова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2052019-zhenschina-umerla-v-poliklinike-v-atyrau-vrachi-rasskazali-chto-proizoshlo-video/

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