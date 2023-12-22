Женщина умерла в поликлинике в Атырау: врачи рассказали, что произошло (видео)

В середине декабря в процедурном кабинете атырауской поликлиники умерла 51-летняя женщина. Врачи поликлиники рассказали, что произошло в тот день, передает сайт телеканала КТК.

По словам медиков, все произошло буквально на глазах, реанимировать несчастную они не смогли.

ЧП произошло в 1-й поликлинике в микрорайоне Авангард. Пациентка получила назначение от врача-сурдолога и пришла с ним к медсестрам.

В учреждении говорят: противопоказаний у нее не было, женщина никогда не состояла на учете и лишь в последнее время стала жаловаться на снижение слуха.

По предварительным данным, у пациентки случился анафилактический шок, то есть резкая аллергическая реакция на введенный препарат. Сейчас Комитет по контролю за медицинской и фармацевтической деятельностью проводит проверку по факту смерти казахстанки.

"На тот момент жалоб, головокружения не было, но через пять минут она упала и потеряла сознание. В этот момент пригласили врача, которая оказала первую реанимационную помощь, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, ввели адреналин, преднизолон. И подъехала скорая помощь, сразу они вызвали. Но результаты были безэффектны, женщину мы потеряли", - рассказала врач-эксперт поликлиники №1 Атырау Дина Камелова.

Источник: КТК