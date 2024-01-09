Казахстанцы стали чаще болеть корью и сибирской язвой

На заседании кабмина глава Минздрава рассказала о ситуации с заболеваемостью инфекциями в Казахстане - в стране растет заболеваемость корью, коклюшем и сибирской язвой, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила министр здравоохранения Ажар Гиният, в Казахстане снизилась заболеваемость по 39 инфекциям, в том числе коронавирусной, ротавирусной, острыми кишечными инфекциями и другими.

Ситуацию по коронавирусу в Минздраве назвали стабильной: за последние 6 месяцев ежемесячно регистрировалось от 100 до 400 случаев, что подтверждает круглогодичную циркуляцию коронавируса среди населения. В прошлом году в республике зарегистрировали 12 121 случай COVID-19.

В стране не зарегистрированы случаи чумы, холеры и полиомиелита. При этом рост случаев заболеваемости идет по восьми инфекционным заболеваниям, в том числе корью, коклюшем, сибирской язвой.

"В связи с очередным эпидемическим сезоном заболеваемости острыми респираторными инфекциями, привито против гриппа 2 млн 400 тыс. человек из групп риска, что составляет 12% населения страны, при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%.

Как и в предыдущий сезон, установлена циркуляция негриппозных вирусов, из них 41% приходится на риновирус, 21% - РС-вирус и 14% - аденовирус.

Что касается заболеваемости корью - за последние 15 лет в республике было зарегистрировано 3 вспышки кори, и очередная волна заболеваемости приходится на 2023 год. На конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, из них 80% приходится на детей до 14 лет, с 1 января текущего года зарегистрировано 1674 случая кори", - сообщила министр.

Она добавила, что тенденция к стабилизации по кори наметилась в Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях и в области Жетiсу.

Тенденция к снижению заболеваемости обозначилась в 3 регионах - Шымкенте, в Жамбылской области, а также в области Ұлытау.

Напомним, что корь стала главной болезнью в Казахстане в 2023 году.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Казахстане с мая по октябрь 2023 года было зафиксировано 12 985 случаев заболевания корью.

Впервые о массовом распространении данного заболевания заговорили в июне. Тогда сотрудники столичного Департамента санэпидконтроля зафиксировали вспышку в двух детских садах Астаны.

А в начале октября в Казахстане зафиксировали резкую вспышку кори. К этому времени в Казахстане было уже более 7 тысяч человек, заразившихся корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объяснили это отказом от прививок.

В конце 2023 года Казахстан оказался в тройке мировых лидеров по заболеваемости корью. Больше заболевших было зафиксировано только в Йемене - 25 261 случай, и в Индии - 14 927 случаев.