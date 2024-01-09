Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы стали чаще болеть корью и сибирской язвой

Опубликовано:

Врач слушает дыхание ребенка
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании кабмина глава Минздрава рассказала о ситуации с заболеваемостью инфекциями в Казахстане - в стране растет заболеваемость корью, коклюшем и сибирской язвой, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила министр здравоохранения Ажар Гиният, в Казахстане снизилась заболеваемость по 39 инфекциям, в том числе коронавирусной, ротавирусной, острыми кишечными инфекциями и другими.

Ситуацию по коронавирусу в Минздраве назвали стабильной: за последние 6 месяцев ежемесячно регистрировалось от 100 до 400 случаев, что подтверждает круглогодичную циркуляцию коронавируса среди населения. В прошлом году в республике зарегистрировали 12 121 случай COVID-19.

В стране не зарегистрированы случаи чумы, холеры и полиомиелита. При этом рост случаев заболеваемости идет по восьми инфекционным заболеваниям, в том числе корью, коклюшем, сибирской язвой.

"В связи с очередным эпидемическим сезоном заболеваемости острыми респираторными инфекциями, привито против гриппа 2 млн 400 тыс. человек из групп риска, что составляет 12% населения страны, при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%.

Как и в предыдущий сезон, установлена циркуляция негриппозных вирусов, из них 41% приходится на риновирус, 21% - РС-вирус и 14% - аденовирус.

Что касается заболеваемости корью - за последние 15 лет в республике было зарегистрировано 3 вспышки кори, и очередная волна заболеваемости приходится на 2023 год. На конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, из них 80% приходится на детей до 14 лет, с 1 января текущего года зарегистрировано 1674 случая кори", - сообщила министр.

Она добавила, что тенденция к стабилизации по кори наметилась в Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях и в области Жетiсу.

Тенденция к снижению заболеваемости обозначилась в 3 регионах - Шымкенте, в Жамбылской области, а также в области Ұлытау.

Напомним, что корь стала главной болезнью в Казахстане в 2023 году.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в Казахстане с мая по октябрь 2023 года было зафиксировано 12 985 случаев заболевания корью.

Впервые о массовом распространении данного заболевания заговорили в июне. Тогда сотрудники столичного Департамента санэпидконтроля зафиксировали вспышку в двух детских садах Астаны.

А в начале октября в Казахстане зафиксировали резкую вспышку кори. К этому времени в Казахстане было уже более 7 тысяч человек, заразившихся корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объяснили это отказом от прививок.

В конце 2023 года Казахстан оказался в тройке мировых лидеров по заболеваемости корью. Больше заболевших было зафиксировано только в Йемене - 25 261 случай, и в Индии - 14 927 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2054544-koryu-koklyushem-i-sibirskoy-yazvoy-stali-bolet-chasche-kazahstantsy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.