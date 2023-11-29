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30 лет независимости Казахстана

Слухи о платной вакцинации против кори в Казахстане опровергли в Минздраве

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Ажар Гиният
Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава министерства здравоохранения Ажар Гиният в СЦК прокомментировала информацию о платной вакцинации казахстанцев против кори, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра Ажар Гиният, почему в Казахстане бесплатно прививают против кори только детей, а для всех остальных вакцинация платная.

"На сегодняшний день вакцинация против кори проводится бесплатно. Всех желающих. Бывает, с детьми подходят, мамы просят, потому что не помнят свой прививочный статус. И хотят привиться. Всех взрослых желающих, в том числе детей, прививают бесплатно.

Поэтому у меня таких данных нет, чтобы платно прививали. Платно вакцины мы не выдаем, только в рамках правительственного заказа предоставляются вакцины в нашу страну", - сказала она.

По информации министра, в Казахстане против кори прививают индийской вакциной.

"Этой вакциной Казахстан пользуется 10 лет, и за это время не было зарегистрировано побочных эффектов или осложнений. Кроме Казахстана, ею пользуются 70 стран мира. Вакцина сертифицирована ВОЗ и рекомендована к применению для детей.

Так как никаких осложнений не было, эффективность хорошая, дети ее принимают. Мы стараемся все вакцины, которые применяются, не менять. Это чревато тем, что могут быть какие-то осложнения, когда новые вакцины. Поэтому, учитывая десятилетний опыт, мы дальше продолжаем применять индийскую вакцину", – указала глава Минздрава.

Она же сообщила, что и частные клиники в стране не проводят платную вакцинацию против кори.

Сегодня мы писали о том, что Ажар Гиният, выступая на площадке СЦК, поделилась своим опытом в борьбе с корью. Так, по словам министра, ее старшей внучке 9 лет, и в 6 лет она уже была вакцинирована. Повела на вакцинацию Гиният и своего младшего 5-летнего внука. На четвертый день у ребенка поднялась температура, а на фоне температуры была рвота. Врачи оценили это как реакцию на прививку, а через день эти симптомы прошли. Поэтому Гиният предупредила казахстанцев о таких возможных реакциях на вакцину, призвав не бояться и прививаться.

Накануне на заседании правительства глава министерства здравоохранения Ажар Гиният также выступила с докладом. Она сообщила, что в стране с начала года зарегистрировано более 17 тыс. случаев заболевания корью, причем львиная доля приходится на непривитых детей. Сообщалось также, что 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Также несколько дней назад мы писали о том, что в Астане детский инфекционный стационар переполнен на 111%, а 96% госпитализированных детей не привиты. В Алматы в середине ноября также сообщили о заполняемости инфекционных больниц города на 90 процентов. И при ухудшении эпидситуации по кори в городе планируется дополнительно развернуть койки в филиалах ГКИБ.

23 ноября стало известно о том, что в Казахстан в срочном порядке было завезено 500 тыс. доз вакцины от кори.

Что такое корь и какие у болезни симптомы

На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая в возрасте 1 года, вторая в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

  • родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
  • родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
  • при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2048271-sluhi-o-platnoy-vaktsinatsii-protiv-kori-v-kazahstane-oprovergli-v-minzdrave/

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