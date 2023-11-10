Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Не пропадут ли в Казахстане вакцины от кори из-за отказа людей от вакцинации

Опубликовано:

Медсестра набирает вакцину в шприц
Вакцина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Представители Минздрава во время брифинга по ситуации с корью в СЦК пояснили, не пропадут ли закупленные вакцины из-за отказа людей вакцинироваться, передает корреспондент NUR.KZ.

В Комитете санэпидконтроля Минздрава пояснили, зачем Казахстану помимо уже закупленных 500 тысяч доз вакцин нужен еще один закуп на 1 млн доз.

"У нас на конец октября было порядка 370 тысяч доз вакцин от кори. Дополнительной массовой иммунизации подлежат 1,5 млн человек: дети в возрасте 6 месяцев – 353,7 тысяч, дети от 2 до 4 лет – 944 тысячи, в рамках наверстывающей вакцинации - 65,3 тысячи, медицинские работники - 136, 8 тысяч. Поэтому за счет средств резерва правительства закупается еще 1 млн доз вакцин, а также шприцы.

Кроме того, уже закуплен дополнительный объем вакцин в размере 500 тысяч доз. Ожидается поставка во второй декаде текущего месяца", — заявила замглавы комитета Зауре Ахметова.

Спикера спросили, не пропадут ли все эти вакцины в связи с отказами казахстанцев вакцинировать своих детей.

"Я не была бы так пессимистична. Как показывает первая массовая и дополнительная иммунизация населения, мамы очень активно приводят деток на вакцинацию. На сегодняшний день более 14 тысяч детей от 6 до 11 месяцев привиты", — ответила Ахметова.

В комитете также пояснили, что школы и детсады в Казахстане сейчас не закрывают на карантин из-за кори, поскольку это вакциноуправляемая инфекция – при выявлении заболевания вакцинируются не привитые контактные лица.

Напомним, ранее в Минпросвещения и Минздраве также поясняли, могут ли закрыть школы на карантин из-за кори в Казахстане.

Напомним, в начале октября в Казахстане зафиксировали резкую вспышку кори. Столичный УОЗ сообщил, что ситуация с корью в Астане нестабильна. Позже стало известно, что вспышка болезни наблюдается и в Актобе, здесь пришлось развернуть еще один стационар - инфекционная больница оказалась переполнена заболевшими.

Позже в Алматы учеников младших классов одной из гимназий перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Инфекцию обнаружили у нескольких детей.

В начале ноября стало известно, что в Астане начнется массовая вакцинация детей против кори.

Вчера министр здравоохранения РК Ажар Гиният обратилась к казахстанцам и призвала их привиться от кори и привить своих детей.

Что такое корь и какие симптомы у болезни

Согласно информации на официальном сайте Минздрава РК, корь – острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки заболевания: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая – в возрасте 1 года, вторая – в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:

  • родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
  • родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
  • при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2045183-ne-propadut-li-v-kazahstane-vaktsiny-ot-kori-iz-za-otkaza-lyudey-ot-vaktsinatsii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.