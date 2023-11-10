Не пропадут ли в Казахстане вакцины от кори из-за отказа людей от вакцинации
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Представители Минздрава во время брифинга по ситуации с корью в СЦК пояснили, не пропадут ли закупленные вакцины из-за отказа людей вакцинироваться, передает корреспондент NUR.KZ.
В Комитете санэпидконтроля Минздрава пояснили, зачем Казахстану помимо уже закупленных 500 тысяч доз вакцин нужен еще один закуп на 1 млн доз.
"У нас на конец октября было порядка 370 тысяч доз вакцин от кори. Дополнительной массовой иммунизации подлежат 1,5 млн человек: дети в возрасте 6 месяцев – 353,7 тысяч, дети от 2 до 4 лет – 944 тысячи, в рамках наверстывающей вакцинации - 65,3 тысячи, медицинские работники - 136, 8 тысяч. Поэтому за счет средств резерва правительства закупается еще 1 млн доз вакцин, а также шприцы.
Кроме того, уже закуплен дополнительный объем вакцин в размере 500 тысяч доз. Ожидается поставка во второй декаде текущего месяца", — заявила замглавы комитета Зауре Ахметова.
Спикера спросили, не пропадут ли все эти вакцины в связи с отказами казахстанцев вакцинировать своих детей.
"Я не была бы так пессимистична. Как показывает первая массовая и дополнительная иммунизация населения, мамы очень активно приводят деток на вакцинацию. На сегодняшний день более 14 тысяч детей от 6 до 11 месяцев привиты", — ответила Ахметова.
В комитете также пояснили, что школы и детсады в Казахстане сейчас не закрывают на карантин из-за кори, поскольку это вакциноуправляемая инфекция – при выявлении заболевания вакцинируются не привитые контактные лица.
Напомним, ранее в Минпросвещения и Минздраве также поясняли, могут ли закрыть школы на карантин из-за кори в Казахстане.
Напомним, в начале октября в Казахстане зафиксировали резкую вспышку кори. Столичный УОЗ сообщил, что ситуация с корью в Астане нестабильна. Позже стало известно, что вспышка болезни наблюдается и в Актобе, здесь пришлось развернуть еще один стационар - инфекционная больница оказалась переполнена заболевшими.
Позже в Алматы учеников младших классов одной из гимназий перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Инфекцию обнаружили у нескольких детей.
В начале ноября стало известно, что в Астане начнется массовая вакцинация детей против кори.
Вчера министр здравоохранения РК Ажар Гиният обратилась к казахстанцам и призвала их привиться от кори и привить своих детей.
Что такое корь и какие симптомы у болезни
Согласно информации на официальном сайте Минздрава РК, корь – острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.
Первые признаки заболевания: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.
Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.
Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.
Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.
В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая – в возрасте 1 года, вторая – в возрасте 6 лет.
Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:
- родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
- родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
- при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2045183-ne-propadut-li-v-kazahstane-vaktsiny-ot-kori-iz-za-otkaza-lyudey-ot-vaktsinatsii/