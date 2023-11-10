Не пропадут ли в Казахстане вакцины от кори из-за отказа людей от вакцинации

Представители Минздрава во время брифинга по ситуации с корью в СЦК пояснили, не пропадут ли закупленные вакцины из-за отказа людей вакцинироваться, передает корреспондент NUR.KZ.

В Комитете санэпидконтроля Минздрава пояснили, зачем Казахстану помимо уже закупленных 500 тысяч доз вакцин нужен еще один закуп на 1 млн доз.

"У нас на конец октября было порядка 370 тысяч доз вакцин от кори. Дополнительной массовой иммунизации подлежат 1,5 млн человек: дети в возрасте 6 месяцев – 353,7 тысяч, дети от 2 до 4 лет – 944 тысячи, в рамках наверстывающей вакцинации - 65,3 тысячи, медицинские работники - 136, 8 тысяч. Поэтому за счет средств резерва правительства закупается еще 1 млн доз вакцин, а также шприцы.

Кроме того, уже закуплен дополнительный объем вакцин в размере 500 тысяч доз. Ожидается поставка во второй декаде текущего месяца", — заявила замглавы комитета Зауре Ахметова.

Спикера спросили, не пропадут ли все эти вакцины в связи с отказами казахстанцев вакцинировать своих детей.

"Я не была бы так пессимистична. Как показывает первая массовая и дополнительная иммунизация населения, мамы очень активно приводят деток на вакцинацию. На сегодняшний день более 14 тысяч детей от 6 до 11 месяцев привиты", — ответила Ахметова.

В комитете также пояснили, что школы и детсады в Казахстане сейчас не закрывают на карантин из-за кори, поскольку это вакциноуправляемая инфекция – при выявлении заболевания вакцинируются не привитые контактные лица.

Напомним, ранее в Минпросвещения и Минздраве также поясняли, могут ли закрыть школы на карантин из-за кори в Казахстане.

Напомним, в начале октября в Казахстане зафиксировали резкую вспышку кори. Столичный УОЗ сообщил, что ситуация с корью в Астане нестабильна. Позже стало известно, что вспышка болезни наблюдается и в Актобе, здесь пришлось развернуть еще один стационар - инфекционная больница оказалась переполнена заболевшими.

Позже в Алматы учеников младших классов одной из гимназий перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Инфекцию обнаружили у нескольких детей.

В начале ноября стало известно, что в Астане начнется массовая вакцинация детей против кори.

Вчера министр здравоохранения РК Ажар Гиният обратилась к казахстанцам и призвала их привиться от кори и привить своих детей.

Что такое корь и какие симптомы у болезни

Согласно информации на официальном сайте Минздрава РК, корь – острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпания.

Первые признаки заболевания: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.

Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после – опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая – в возрасте 1 года, вторая – в возрасте 6 лет.

Основные рекомендации населению при заболеваемости корью: