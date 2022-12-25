Регистрация кандидатов в депутаты завершилась. Всего в выборах поучаствуют 66 человек

Здание сената парламента. Иллюстративное фото: facebook.com/senat.qazaqstan

В выборах депутатов сената казахстанского парламента будут участвовать 66 человек. О завершении регистрации кандидатов накануне сообщил Центризбирком на своем официальном сайте.

Регистрация кандидатов, участвующих в парламентских выборах, завершилась согласно календарному плану – накануне, 24 декабря, в 18:00.

Из 130 выдвинутых претендентов на 20 мандатов депутатов сената зарегистрированы 66 кандидатов. Среди них 95,5% (63) – самовыдвиженцы и 4,5% (3) выдвинуты маслихатами.

В числе зарегистрированных кандидатов:

по гендерной пропорции: 46 (69,7%) мужчин и 20 (30,3%) женщин;

по группе занятий: 4 (6,1%) действующих депутатов сената, 15 (22,7%) работников государственных организаций, предприятий и учреждений, 29 (43,9%) – госслужащие, 13 (19,7%) – работники коммерческих структур, 5(7,6%) – представители общественных организаций;

по специальностям: врачей – 3 (4,5%), инженеров – 7 (10,6%), юристов – 8 (12,1%), политологов – 1 (1,5%), журналистов – 1 (1,5%), преподавателей – 14 (21,2%), экономистов – 9(13,6%), работников сельского хозяйства – 10 (15,2%), других – 13 (19,7%) человек.

Средний возраст кандидатов составляет 51,8 лет.

Наибольшее количество зарегистрированных кандидатов в Жамбылской области и городе Алматы – по 5 кандидатов.

По 4 кандидата зарегистрированы в Абайской и Туркестанской областях. По 3 претендента зарегистрировано в остальных 15 областях и городе Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002930-registratsiya-kandidatov-v-deputaty-zavershilas-vsego-v-nih-pouchastvuyut-66-chelovek/