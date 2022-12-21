"Идет микст-инфекция и суперинфекция": глава Минздрава об эпидситуации в Казахстане

Медработница. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах мажилиса рассказала, с какими вирусами сейчас сталкиваются казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что сейчас в Казахстане циркулирует штамм коронавируса "омикрон" и другие виды "омикрона", в том числе штамм "Цербер".

Параллельно циркулируют три вида гриппа, в том числе свиной грипп и аденовирус.

"Все виды вируса регистрируются, и мы видим что идет микст-инфекция и суперинфекция. Накладываются вирусы друг на друга, и вирусная инфекция протекает тяжелее", - заявила министр.

Для защиты она призвала казахстанцев прививаться от гриппа и КВИ.

"Я привилась от гриппа еще в октябре. Также ревакцинировалась от коронавирусной инфекции. Учитывая, что большое общение, по регионам езжу, стараюсь защищаться особенно в самолетах, везде надеваю маску", - резюмировала она.

Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения, сегодня, 21 декабря, лечение от коронавирусной инфекции в стране продолжают получать 2234 человек. В стационарах находится 311 пациентов, на амбулаторном лечении - 1923 пациента.

Напомним, что штамм "Цербер" в Казахстане выявили в начале декабря.

При этом за минувшие сутки в Казахстане выявили 259 случаев заболевания КВИ, за 20 декабря - 182 случая, за 19 декабря - 139 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2002419-idet-mikst-infektsiya-i-superinfektsiya-glava-minzdrava-ob-epidsituatsii-v-kazahstane/