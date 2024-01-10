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Стоит ли казахстанцам опасаться COVID-19 из-за его роста в мире, ответили в Минздраве

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Женщина в маске с кошельком стоит на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представитель Минздрава ответила, стоит ли казахстанцам переживать за эпидситуацию в стране в связи с ростом коронавирусной инфекции в мире, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Наццентра общественного здравоохранения Минздрава Манар Смагул заявила, что коронавирусную инфекцию в Казахстане постоянно мониторят, как и грипп, и другие острые респираторные инфекции.

"Ситуация на сегодня по республике не вызывает тревогу. Чтобы отслеживать, какие штаммы циркулируют в Казахстане, ежемесячно на базе вирусологической лаборатории Астаны и Алматы проводится постоянный генетический мониторинг циркулирующих штаммов коронавирусной инфекции", – сообщила спикер.

Также она ответила на вопрос, могут ли в Казахстане вернуться к масочному режиму, если в других странах есть рост заболеваемости COVID-19.

"Учитывая, какая тенденция на сегодня идет в Казахстане и в других странах – по крайней мере, на сегодня данная ситуация под контролем. Но, как вы знаете, в период пандемии по течению COVID-19 – это все зависит от того, насколько штамм мутирует, все зависит от штамма.

На сегодня тревогу не вызывает (ситуация – прим. ред.), чтобы внедрить масочный режим. Но, учитывая, что сейчас эпидсезон по ОРВИ, гриппу, рекомендуется использование масок в местах большого скопления людей. Если у вас есть признаки заболевания, то, чтобы не инфицировать других людей, мы рекомендуем использование масок", – добавила Манар Смагул.

Напомним, вчера глава Минздрава Ажар Гиният высказалась о возможности возвращения в Казахстане масочного режима.

Между тем в октябре в Минздраве РК официально подтвердили появление в стране нового штамма коронавируса Eris.

А в декабре казахстанцы рассылали в мессенджерах информацию о мутировавшем варианте коронавируса Omicron XBB. Данное сообщение является старым фейком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2054835-stoit-li-kazahstantsam-opasatsya-covid-19-iz-za-ego-rosta-v-mire-otvetili-v-minzdrave/

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